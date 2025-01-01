Nous joindre
Aide à quatorze familles

Distribution de paniers de Noël par les policiers de Terrebonne

durée 11h00
18 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Encore cette année, le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a participé la distribution de paniers de Noël. Les organisatrices, les agentes Joëlle Laparé et Martine Milton, avec l’appui de leurs collègues policiers et civils, ont contribué à aider 14 familles de la région pour le temps des Fêtes.

Chaque famille a reçu un panier d’épicerie d’une valeur de plus de 450 $, accompagné d’un sac cadeau. Cette initiative est rendue possible grâce à une collecte effectuée auprès du personnel policier et civil du Service, ainsi qu’à la contribution de la Fraternité des policiers de Terrebonne.

De plus, ils ont pu compter sur IGA Extra situé au 675, boulevard des Seigneurs à Terrebonne, qui a offert diverses denrées et participé à la confection des paniers distribués.

Cette activité, riche en émotions, favorise depuis plus de 20 ans un rapprochement unique avec les citoyens. 

