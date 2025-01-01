Aide à quatorze familles
Distribution de paniers de Noël par les policiers de Terrebonne
Par Salle des nouvelles
Encore cette année, le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a participé la distribution de paniers de Noël. Les organisatrices, les agentes Joëlle Laparé et Martine Milton, avec l’appui de leurs collègues policiers et civils, ont contribué à aider 14 familles de la région pour le temps des Fêtes.
Chaque famille a reçu un panier d’épicerie d’une valeur de plus de 450 $, accompagné d’un sac cadeau. Cette initiative est rendue possible grâce à une collecte effectuée auprès du personnel policier et civil du Service, ainsi qu’à la contribution de la Fraternité des policiers de Terrebonne.
De plus, ils ont pu compter sur IGA Extra situé au 675, boulevard des Seigneurs à Terrebonne, qui a offert diverses denrées et participé à la confection des paniers distribués.
Cette activité, riche en émotions, favorise depuis plus de 20 ans un rapprochement unique avec les citoyens.