Circulation de la rougeole dans la région des Laurentides

Une éclosion de rougeole sévit actuellement au Québec avec huit cas confirmés et plusieurs régions touchées, soit les Laurentides, Montréal, Laval et Lanaudière. Dans un contexte de circulation du virus dans la région et à l’approche de la période des Fêtes avec ses nombreux rassemblements, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides invite la population à demeurer vigilante et à suivre les recommandations pour limiter la transmission de la maladie.

La rougeole est une maladie virale très contagieuse pouvant causer des complications graves notamment chez les enfants âgés de moins d’un an, les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Il est possible d’être infecté et d’attraper la maladie sans avoir été en contact direct avec une personne atteinte de la rougeole. En effet, il peut suffire de se trouver dans une pièce où une personne contagieuse a séjourné auparavant, même durant une courte période.

Mesures préventives pour limiter la transmission de la rougeole

Certains lieux d’exposition à la rougeole identifiés dans les Laurentides et dans d’autres régions sont disponibles pour consultation sur Québec.ca/rougeole. Lorsqu’une liste des personnes présentes dans ces lieux est disponible, un message texte leur est envoyé par la Direction de santé publique afin de les informer de leur exposition. Si vous avez fréquenté ces lieux, vous devez vérifier votre statut de protection en consultant la section « Personnes considérées comme protégées ». Si vous n’êtes pas protégé contre la rougeole, il est recommandé de vous isoler.

Par ailleurs, si vous êtes une personne vulnérable, bébé âgé de moins d’un an, femme enceinte, personne avec un système immunitaire affaibli, contactez Info-Santé au 811. Un traitement préventif pourrait être offert afin de diminuer les risques de complications de la maladie. Par mesure de précaution, il est conseillé de surveiller l’apparition des symptômes suivants : fièvre, congestion nasale avec écoulement nasal, toux, conjonctivite (yeux rouges qui coulent), sensibilité à la lumière et malaise généralisé. Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage puis sur le corps.

En cas de symptômes, la Direction de santé publique des Laurentides rappelle qu’il est important de s’isoler et d’éviter les contacts avec d’autres personnes. Si un déplacement pour une consultation médicale est nécessaire, il est fortement recommandé de :

- Porter un masque;

- Éviter d’utiliser les transports en commun;

- Contacter la clinique médicale ou tout autre milieu de soins et services avant de se déplacer pour les informer de son état. Si ce n’est pas possible, il est important d’informer le personnel à l’accueil dès son arrivée.

La vaccination demeure le moyen le plus efficace de prévention contre la rougeole.

Le nombre de personnes protégées contre la rougeole dans la région est toutefois insuffisant pour empêcher la transmission de cette maladie hautement contagieuse. Il est donc essentiel de mettre à jour sa vaccination au besoin afin de se protéger soi-même ainsi que les personnes les plus vulnérables.

Toute personne née à partir de 1980 qui n’a jamais eu la maladie doit avoir reçu deux doses du vaccin contre la rougeole pour être protégée. Au Québec, selon le calendrier régulier de vaccination, les enfants devraient recevoir ces deux doses, à l’âge de 12 et 18 mois. Une dose de vaccin est également recommandée pour les personnes nées entre 1970 et 1979 inclusivement. Les personnes nées avant 1970 sont considérées comme protégées contre la rougeole.

Pour vérifier votre statut vaccinal ou celui de votre enfant et pour prendre rendez-vous pour la vaccination, rendez-vous sur www.clicsante.ca dans la section « Vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle » ou téléphonez au 1 877 644-4545.