Des résidents de la MRC de Deux-Montagnes au gala Célébration 2026

Trois résidents de la MRC de Deux-Montagnes, participent au gala de la loterie Célébration 2026 le 11 janvier au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

Ainsi, Alain Audet, Mathieu Latour et Gaétan Simard sont assurés de repartir avec un lot minimal de 25 000$ et courent la chance de devenir millionnaire avec le gros lot d'un million de dollars.

M. Audet a acheté son billet gagnant lors d’un passage à la pharmacie Uniprix Véronique Dupuis, sur le boulevard des Promenades, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. M. Latour a pris le sien au dépanneur Couche-Tard, sur le chemin d'Oka, à Saint-Joseph-du-Lac. M. Simard s’est procuré sa loterie au dépanneur Marché Express du boulevard Arthur-Sauvé, à Saint-Eustache.

Lors de ce gala, la chanteuse et imitatrice Véronic Dicaire, le chanteur Gregory Charles et l'animateur Sébatien Benoit s'occuperont de de l'animation pour une quatrième année. Il y aura aussi la présence des chanteurs Isabelle Boulay, Ariane Moffatt, Ludovick Bourgeois, Mia Tinayre, Patrice Michaud, Joseph Sarenhes et Katrine Sansregret, ainsi que la troupe de danse DM Nation.