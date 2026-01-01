Nous joindre
Du siège social de l’entreprise, situé à Laval

Trévi offre 1500 « crazy carpets » aux jeunes de la DPJ des Laurentides

durée 11h00
5 janvier 2026
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

En début décembre, le siège social de l'entreprise Trévi, situé à Laval, ont fait don de plus de 1 500  « crazy carpets » et tuques, au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Ils ont été remis aux jeunes de la région bénéficiant des services de la protection de la jeunesse et hébergés en centres de réadaptation pour jeunes en difficultés d’adaptation ou en famille d'accueil.

Mentionnons que les employés ont fabriqué eux-mêmes les « crazy carpets » en utilisant la machinerie interne de l’entreprise. L’équipe a ensuite assuré la livraison des cadeaux directement dans les différentes installations, garantissant ainsi une distribution rapide.

« Au nom des enfants, je souhaite remercier du fond du cœur tous les employés de Trévi pour ce geste généreux. Il s’agit bien plus qu’un simple cadeau pour les Fêtes : c’est d'offrir aux jeunes la liberté de jouer dehors, de rire et de profiter pleinement des joies de l’hiver. Ces présents apporteront des sourires, des éclats de rire et des souvenirs. Merci! », mentionne Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

