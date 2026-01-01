Des bénévoles des Laurentides récompensés pour leur engagement

Lors de la cérémonie de la 16e édition des Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR) du 9 décembre, deux bénévoles des Laurentides ont obtenu une distinction en raison de leur contribution indispensable à l'entretien et à la surveillance des sentiers de véhicule tout-terrain ou de motoneige.

Ainsi, le ministre des Transports et de la Mobilité durable Jonatan Julien, et la ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, ont souligné le travail et le dévouement de Benoit Légaré pour le volet VTT et, à titre posthume, Benoît Piché pour le volet motoneige.

« Je vous remercie, Monsieur Légaré, pour votre apport exceptionnel au sein de la communauté. Votre engagement bénévole contribue à faire de nos sentiers des lieux plus sécuritaires et agréables pour les adeptes des véhicules hors route. Par votre dévouement, vous participez au développement économique régional. J’aimerais également rendre hommage à monsieur Piché, dont l’engagement et la générosité ont laissé une empreinte durable. Bien qu’il nous ait quittés, son influence continuera d’inspirer et de mobiliser la relève. Merci! », a exprimé Mme Bélanger.

« Je tiens à souligner l’engagement exceptionnel de monsieur Benoît Légaré et de feu monsieur Benoît Piché envers la sécurité de nos sentiers. Leur travail s’inscrit directement dans les efforts soutenus de notre gouvernement, qui a annoncé près de 16 M$ afin de renforcer la sécurité, la signalisation et l’entretien de nos réseaux de VTT et de motoneige. Grâce à des bénévoles dévoués comme eux et à ces investissements majeurs, nous pouvons offrir aux adeptes de véhicules hors route des sentiers plus sécuritaires, mieux entretenus et pleinement adaptés aux besoins de notre région. Leur contribution, combinée à l’appui concret de notre gouvernement, est essentielle au développement durable et responsable de ces activités. », ajoute Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Le ministre Julien a profité de l’occasion pour annoncer l’octroi d’une aide financière de près de 16 M$ répartie entre la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la Fédération Québécoise des Clubs Quads et les clubs qui leur sont affiliés. Ces sommes permettront la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige, et se traduiront, par exemple, par l’achat d’équipements, la mise en place de signalisation ainsi que la formation d’agents de surveillance des sentiers.

« La sécurisation de nos sentiers de motoneige et de VTT est une priorité absolue. Tout au long de l’année, des bénévoles dévoués travaillent à offrir des sentiers adéquats et sécuritaires. Le temps que vous consacrez à garder le réseau en bon état permet aux usagers de pratiquer leur activité préférée en toute confiance. En entretenant les parcours, vous contribuez à prévenir les accidents et à protéger des vies; et je vous en suis reconnaissant. », explique M. Julien.