CISSS des Laurentides
Les premiers bébés de l'année des Laurentides dévoilés
Le CISSS des Laurentides présente les premiers bébés de l'année 2026 qui sont nés dans l'un de leurs quatre établissements du territoire. Pour les équipes, ces arrivées marquent un moment exceptionnel.
À l'Hôpital de Saint-Jérôme, c'est la petite Ella qui a pointé le bout de son nez le 1er janvier à 2 h 18. Ses parents, Christina Banouvang et Paul Ballet, sont résidents de Sainte-Sophie. Leur enfant pesait 3512 g et mesurait 50 cm.
Au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe, un petit garçon prénommé Étienne est venu au monde le 1er janvier à midi h 23. Les parents vivant à Mont-Tremblant n'ont pas souhaité divulgué leur nom. Le nouveau bébé pesait 2530 g et mesurait 49 cm à la naissance.
À l'Hôpital de Mont-Laurier, c'est le 2 janvier à 16 h 30, que Théo est né pesant 4 000 g et mesurant 53 cm. Les nouveaux parents, Élisabeth Legault et Anthony Charbonneau, résident à Mont-Laurier.
Finalement, on ignore toujours quel est le premier bébé né à la Maison de naissance du Boisé-de-Blainville. L'on sait que l'heureux événement s'est produit le 4 janvier.