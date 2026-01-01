Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Travaux de réparation

Des fermetures au pont Charles-De Gaulle, du 16 au 19 janvier

durée 10h00
13 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Durant la fin de semaine du 16 au 19 janvier, des fermetures de l'autoroute 40, à la hauteur du pont Charles-De Gaulle reliant Montréal et Terrebonne sont prévues pouvant perturber la circulation.

Ces entraves sont nécessaires dans le cadre des travaux de réparation qui sont en cours.

Gestion de la circulation

Du vendredi 16 janvier, à 21 h 30, au lundi 19 janvier, à 4 h

- Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 40, en directions est et ouest, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin SaintCharles) à Terrebonne ;

- La largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier ;

- Et la limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l’autoroute 40, dans les deux directions.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

À noter que ce chantier peut faire l’objet d’une surveillance policière et un radar pédagogique sera installé. Cette initiative a pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les hypertrucages sur X montrent le besoin de réglementation, selon des groupes

Publié à 9h00

Les hypertrucages sur X montrent le besoin de réglementation, selon des groupes

Des groupes de défense des femmes et des enfants soutiennent que la récente vague d'hypertrucages sexuels sur le réseau social X montre que le gouvernement doit créer un organisme de réglementation numérique. Le Centre canadien de protection de l'enfance et le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes réclament tous deux la mise en ...

LIRE LA SUITE
Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps

Publié le 9 janvier 2026

Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps

Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps, montrent les données de Statistique Canada sur l'espérance de vie ajustée sur la santé (EVAS), dévoilées vendredi. En 2023, l'EVAS à la naissance était de 66,9 ans, soit deux ans de moins qu'en 2019 et 2020. Comparativement à l'espérance de vie, l'EVAS tient compte à la fois de la morbidité et ...

LIRE LA SUITE
Le quart des Canadiens préféreraient ne pas savoir qu'ils sont atteints d'alzheimer

Publié le 9 janvier 2026

Le quart des Canadiens préféreraient ne pas savoir qu'ils sont atteints d'alzheimer

La stigmatisation qui persiste autour de la maladie d'Alzheimer freine les gens à aller chercher de l'aide. Un quart des Canadiens préféreraient ne pas savoir s'ils en sont atteints et la moitié ne sauraient pas par où commencer pour obtenir de l'aide, apprend-on dans un nouveau sondage Léger. Les résultats du coup de sonde ont été dévoilés cette ...

LIRE LA SUITE