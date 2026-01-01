Le déploiement du portail Votre santé sera étendu dans les prochaines semaines

Un peu plus d'un an après la création de Santé Québec, la présidente et cheffe de la direction, Geneviève Biron, dresse un bilan plutôt positif, quoiqu'elle affirme rester lucide par rapport aux défis dans le système de santé québécois.

Un important projet numérique est en train de se mettre en branle: il s'agit de Votre santé, un nouveau portail pour les citoyens et les soins qu'ils reçoivent en première ligne. «[Ce projet] va permettre aux citoyens de consulter facilement leurs informations de santé et de trouver des services dans leur région», a expliqué Mme Biron devant une foule de gens d'affaires, lors de son allocution à une conférence du Cercle canadien, lundi à Montréal.

Pour l'instant, deux projets pilotes de Votre santé ont été lancés dans la région du Bas-Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Donat. On ne sait pas exactement quand le portail Votre santé sera accessible à toute la population, mais d'autres régions y participeront bientôt, a assuré Mme Biron. «On n'a pas la date exacte, a-t-elle dit en mêlée de presse, mais dans les prochaines semaines, on a déjà vraiment des plus grands bassins de population qui vont avoir accès à Votre santé et donc, ça va s'élargir au courant de la prochaine année ou l'année suivante.»

Par ailleurs, le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) — qui servira notamment à faciliter le travail des cliniciens avec le numérique — est toujours prévu pour le 9 mai prochain, a confirmé la grande patronne de Santé Québec. Il devait au départ avoir lieu l'automne dernier.

«L'accès est la priorité des priorités», a répété à quelques reprises Mme Biron.

Elle a fait un résumé de ses accomplissements un peu plus d'an après avoir pris les rênes de la nouvelle société d'État. «Lorsqu'on m'a proposé de rejoindre Santé Québec, je voyais le système de santé évidemment avec lucidité. Je voyais les défis et les besoins grandissants, mais je voyais aussi sa valeur immense», a-t-elle déclaré durant son discours.

«On entend souvent dire que tout va mal en santé», a dit Mme Biron, ajoutant que la réalité est plus nuancée. Jusqu'à présent, elle estime que la plus grande réussite de Santé Québec a été de réduire de 45 % le nombre de personnes en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an. Mme Biron est aussi satisfaite des indicateurs en termes d'accès en santé mentale et en protection de la jeunesse, où il y a eu une diminution de 50 % du nombre de jeunes en attente d'une première évaluation en protection de la jeunesse.

Les défis dans le réseau de la santé sont nombreux: pénurie de main-d'œuvre, infrastructures désuètes, besoins grandissants avec le vieillissement de la population. Questionnée à savoir quel était le plus grand défi devant elle, Mme Biron a répondu que c'était de donner des résultats tout en transformant le réseau. «Ça nous oblige à travailler sur deux horizons en même temps et ça, c'est quand même exigeant», a-t-elle expliqué.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne