Mme Rola Helou et M. Martin Levac
Présentation des têtes dirigeantes du C.A. du CISSS des Laurentides
Par Salle des nouvelles
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides présente la présidente ainsi que le vice-président de son conseil d’administration d’établissement, Mme Rola Helou et M. Martin Levac.
Forte d’une solide expérience en gouvernance au sein du CISSS des Laurentides, Mme Helou a siégé comme membre du conseil d’administration depuis 2015 avant d'accéder à sa présidence en octobre 2024. Elle a également occupé le poste de directrice générale au Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes et possède plusieurs années d’expérience au sein de divers conseils d’administration dans le secteur de la santé et des services sociaux. Gestionnaire de carrière, détentrice d’une maîtrise en éducation de l’Université McGill et d’une maîtrise en administration publique de l’ENAP, Mme Helou assure aujourd'hui la direction générale de la firme-conseil Solution S.O.A.R.
De son côté, M. Levac possède une forte expérience en gestion de risques, en finance et en comptabilité. Directeur général de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé depuis 2017, il travaille au sein du réseau Desjardins depuis plus de 20 ans. Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires de l’UQAM et d’une certification en marketing numérique de HEC Montréal, il s’implique également dans le milieu communautaire.
« Les nominations de Mme Helou et de M. Levac constituent une excellente nouvelle pour notre organisation. Leurs profils et leur vision complémentaires représentent une force exceptionnelle, sans compter qu’ils sont appuyés par un conseil aux expertises riches et variées. Je suis convaincu que notre conseil d'administration d'établissement contribuera activement à notre travail acharné visant à offrir les meilleurs soins et services à la population des Laurentides », se réjouit M. Benoît Major, président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides.