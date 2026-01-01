Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Aménagement d'une voie réservée

Fermeture de nuit de plusieurs sorties sur l'autoroute 15

durée 10h33
10 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans le cadre de travaux d’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 15, la circulation ne sera pas possible entre les sorties no 23 (Mirabel – Saint-Augustin, rue Saint-Charles) et no 25 (Blainville, boulevard de la Seigneurie), dans les nuits des 10 et 12 mars, entre 20 h et 6 h.

Le 10 mars, la bretelle menant de la rue Saint-Charles à l’autoroute 15, en direction nord, sera fermée. De plus, il sera impossible de circuler sur l’autoroute 15, en direction nord, entre les sorties no 23 (Mirabel – Saint-Augustin, rue Saint-Charles) et no 25 (Blainville, boulevard de la Seigneurie).

Le 12 mars, la sortie no 20 (A-640, Saint-Eustache, Repentigny) de l’autoroute 15, en direction nord, ainsi que la sortie no 25 (Blainville, boulevard de la Seigneurie) seront fermées.

Les usagers ne pourront pas circuler sur l’autoroute 15, en direction nord, entre le chemin de la Grande-Côte (route 344) et l’autoroute 640, ni entre les sorties no 23 (Mirabel – Saint-Augustin, rue Saint-Charles) et no 25 (Blainville, boulevard de la Seigneurie).

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le sirop industriel au goût de bourgeon pourrait disparaître avec le réchauffement

Publié à 15h00

Le sirop industriel au goût de bourgeon pourrait disparaître avec le réchauffement

Les changements climatiques pourraient apporter une bonne nouvelle aux producteurs de sirop d’érable, mais ajouter une pression inflationniste aux sous-produits de l’érable. Une étude réalisée par une chercheuse de l’Université Laval montre qu’un réchauffement qui devancerait la saison de la récolte pourrait éventuellement mettre fin à la ...

LIRE LA SUITE
Les autorités feront le point sur le cocktail météo «potentiellement critique»

Publié à 12h00

Les autorités feront le point sur le cocktail météo «potentiellement critique»

Plusieurs alertes météorologiques publiées par Environnement Canada pour le sud du Québec font part d’une «situation potentiellement critique de pluie verglaçante» prévue de mercredi à jeudi. Le cocktail météo pouvant amener de 20 à 30 millimètres de pluie verglaçante «pourrait durer jusqu'à 24 heures et paralyser certains services» dans les ...

LIRE LA SUITE
Un projet international dirigé au Québec pour le suivi après un cancer du sein

Publié hier à 15h00

Un projet international dirigé au Québec pour le suivi après un cancer du sein

Afin d'améliorer le suivi des femmes après un cancer du sein, un projet international dirigé par une équipe de recherche du Québec vise à développer de nouvelles interventions pour les patientes sous hormonothérapie afin de prévenir les récidives. La Dre Marie-Pascale Pomey, chercheuse au Centre de recherche du CHUM, et son équipe seront à la ...

LIRE LA SUITE