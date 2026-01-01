Fermeture de nuit de plusieurs sorties sur l'autoroute 15

Dans le cadre de travaux d’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 15, la circulation ne sera pas possible entre les sorties no 23 (Mirabel – Saint-Augustin, rue Saint-Charles) et no 25 (Blainville, boulevard de la Seigneurie), dans les nuits des 10 et 12 mars, entre 20 h et 6 h.

Le 10 mars, la bretelle menant de la rue Saint-Charles à l’autoroute 15, en direction nord, sera fermée. De plus, il sera impossible de circuler sur l’autoroute 15, en direction nord, entre les sorties no 23 (Mirabel – Saint-Augustin, rue Saint-Charles) et no 25 (Blainville, boulevard de la Seigneurie).

Le 12 mars, la sortie no 20 (A-640, Saint-Eustache, Repentigny) de l’autoroute 15, en direction nord, ainsi que la sortie no 25 (Blainville, boulevard de la Seigneurie) seront fermées.

Les usagers ne pourront pas circuler sur l’autoroute 15, en direction nord, entre le chemin de la Grande-Côte (route 344) et l’autoroute 640, ni entre les sorties no 23 (Mirabel – Saint-Augustin, rue Saint-Charles) et no 25 (Blainville, boulevard de la Seigneurie).

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511.