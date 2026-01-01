Le Collège Lionel-Groulx invite la population à sa collecte de sang

Le jeudi 20 mars, le Collège Lionel-Groulx tiendra une collecte de sang en collaboration avec son Club de secourisme et Héma-Québec. Les citoyens sont invités à venir faire un don.

On rappelle que cela est un geste important et qui prend peu de temps : Une heure. Un don. Un impact réel. Ce petit geste peut faire toute la différence pour des personnes en attente d’une transfusion ou de produits sanguins. Et qui sait… vous pourriez y prendre gout!

Il est important de prendre rendez-vous avant de se déplacer soit en ligne à hema-quebec.qc.ca ou par téléphone au 1 800 343-7264.

La collecte se déroulera entre 9 h et 16 h, au Carrefour étudiant, au Collège Lionel-Groulx.

Le Collège espère récolter 125 dons au courant de cette journée.