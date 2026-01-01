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Le jeudi 19 mars

Fermeture d'une voie sur l'autoroute 640 à la hauteur de Saint-Eustache

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18 mars 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce jeudi 19 mars, de 9 h à 13 h, le ministère des Transports procède à des travaux entraînant la fermeture d’une voie sur l’autoroute 640, en direction ouest, à la hauteur de Saint-Eustache.

Cette entrave a lieu précisément sur le tronçon de l’autoroute qui passe au-dessus de la rue Saint-Eustache. Les travaux concernent l’éclairage de la route.

À noter qu’aucun détour n’est prévu et que l’on conseille aux usagers de planifier leurs déplacements à l’avance.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables.

Afin de connaître les entraves en cours sur les différentes routes desservies par le MTQ, la population peut consulter en ligne le site Québec 511.

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