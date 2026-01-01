L’unité des naissances de l’Hôpital de St-Eustache rouvre le 15 avril

Après plusieurs semaines de fermeture, l’unité des naissances de l’Hôpital de Saint-Eustache accueillera de nouveau les femmes enceintes pour leur accouchement à compter du 15 avril à 8 h.

Rappelons que les femmes de la région qui devaient accoucher avaient été transférées à l’Hôpital de Saint-Jérôme en raison d’un manque critique de médecins obstétriciens-gynécologues. Après plusieurs mois, le centre a réussi à embaucher cinq médecins à temps complet, en plus de recourir à des médecins dépanneurs, malgré la pénurie de ces spécialistes à l’échelle nationale.

Saluant la mobilisation des équipes, la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Julie Delaney, a déclaré : « Nous nous étions engagés à ce que cette situation soit temporaire. Il était primordial pour nous de respecter cette promesse en officialisant aujourd’hui la date du 15 avril 2026 pour la réouverture. Au-delà des équipes médicales et soignantes impliquées, plusieurs équipes de l’établissement sont à pied d’œuvre pour réaliser cet engagement. La volonté d’offrir des soins et des services de proximité guide réellement nos actions. Cette réouverture en est la preuve et j’en suis fière. »

Comme il s’agit d’une reprise des activités habituelles, aucune démarche n’est requise de la part des femmes enceintes. Pour toute question, elles sont invitées à consulter le professionnel de la santé assurant le suivi de leur grossesse.