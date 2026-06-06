Le Canada suspend temporairement les importations de bétail en provenance du Texas

Le Canada restreint temporairement l'importation de bétail en provenance du Texas en raison de craintes liées à une mouche parasite dont les larves sont nécrophages.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a indiqué que les animaux provenant du Texas ou ayant séjourné dans cet État au cours des 21 jours précédant le passage de la frontière ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire.

Cette décision fait suite à la confirmation, cette semaine, d'une infestation par des larves de la lucilie bouchère du Nouveau Monde chez un veau au Texas.

L'agence a précisé que plusieurs États américains ont également pris des mesures de précaution pour limiter le risque de propagation.

Les autorités demandent aux propriétaires d'animaux et aux vétérinaires d'être attentifs aux signes d'infestation par la lucilie bouchère chez le bétail, notamment des plaies qui s'aggravent avec le temps et s'accompagnent d'écoulements ou d'une odeur nauséabonde.

Les Canadiens se rendant au Texas avec des animaux de compagnie sont invités à les examiner afin de détecter tout signe de la présence de la lucilie bouchère.