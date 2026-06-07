Garofeu lance un premier conte pour enfants

Garofeu, agent spécial à la prévention et porte-parole jeunesse de la SOPFEU, a lancé cette semaine son tout premier conte pour enfants, La luciole qui avait un rêve.

L'auteur de cet outils de sensibilisation est Stéphane Caron, l'idéatrice est Sarah Paquin, le graphiste et concepteur des personnages est Philippe Jobin.

À travers une aventure touchante et lumineuse, les jeunes lecteurs découvrent les comportements sécuritaires à adopter en forêt afin de prévenir les feux de végétation. Par cette initiative, la SOPFEU souhaite renforcer ses efforts de sensibilisation auprès des familles. Convaincue que les jeunes peuvent devenir de véritables ambassadeurs de bonnes pratiques, l'organisation mise sur l'éducation dès le plus jeune âge pour encourager des comportements responsables face à l'utilisation du feu en forêt. En s'adressant aux enfants, la SOPFEU interpelle également les parents et les grands-parents, appelés à montrer l'exemple.

La luciole qui avait un rêve

Alors que Victor part à la recherche d'un trésor muni de sa carte et d'une lanterne, Garofeu lui rappelle que la forêt des Brumes boréales est extrêmement sèche et que le danger d'incendie est élevé. Heureusement, Lulu la luciole a une idée brillante pour éclairer le chemin de Victor sans utiliser de flamme.

Ensemble, Garofeu, Lulu et Victor découvriront qu'il est possible de poursuivre ses rêves tout en protégeant la forêt. Une histoire qui allie aventure, amitié et prévention, et qui fera briller les yeux des petits explorateurs.

Le conte est disponible en version numérique sur le site web de la SOPFEU. Le conte sera également disponible très bientôt dans les bibliothèques publiques du Québec.

Sensibiliser pour mieux protéger

Ce conte s'ajoute aux nombreux outils éducatifs développés par la SOPFEU pour sensibiliser les jeunes à la prévention des incendies de forêt. Garofeu propose déjà des cahiers de jeux, des capsules vidéo destinées aux tout-petits ainsi que plusieurs contenus éducatifs diffusés sur les médias sociaux et dans la section Jeunesse de son site web.

La SOPFEU rappelle que 80 % des incendies de forêt sont causés par l'activité humaine. Dans un contexte où les changements climatiques entraînent des périodes de sécheresse plus fréquentes et augmentent le risque d'incendie, la prévention demeure plus essentielle que jamais.