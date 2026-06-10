Le tiers des jeunes hommes voient leurs enjeux de santé mentale comme une faiblesse

Le tiers des jeunes hommes considèrent que leurs problèmes de santé mentale sont un signe de faiblesse, révèle un rapport de GreenShield et de Recherche en santé mentale Canada (RSMC), publié mercredi.

On apprend aussi que près de la moitié des jeunes hommes qui ont demandé de l'aide ont mis fin à leur suivi plus tôt que prévu. Les raisons les plus souvent citées sont un sentiment de manque de contrôle sur leurs soins (20 % des répondants), des horaires peu flexibles (18 % des répondants) et des progrès limités (15 % des répondants).

Il y a aussi beaucoup de jeunes — un sur cinq — qui présentent des symptômes de dépression ou d’anxiété d’intensité modérée à sévère. Ces derniers sont nombreux à ne pas avoir reçu des soins ou abandonnent en cours de suivi. En fait, 44 % des hommes de 16 à 29 ans qui ont eu besoin d’aide au cours de la dernière année n’ont pas accédé à du soutien.

«Les besoins des jeunes hommes en santé mentale ont été négligés pendant trop longtemps. Ce que nous constatons, ce n’est pas seulement un problème d’accès, mais aussi des retards dans les soins et de réelles difficultés à naviguer dans le système», commente par voie de communiqué Akela Peoples, présidente-directrice générale de RSMC.

Pour sa part, Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield, fait valoir que trop souvent, les soins ne sont pas adaptés à la réalité des jeunes, ce qui explique leur désengagement.

L'enquête de GreenShield, une entreprise sans but lucratif de services d’assurance et de soins de santé, a été réalisée en février 2026 auprès d’un échantillon de 3519 Canadiens. Pour cet échantillon, la marge d’erreur est de plus ou moins 1,7 %, avec un intervalle de confiance de 95 %

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne