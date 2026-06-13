Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Société

Contrat de 5 ans

Une entente de principe est conclue avec les pharmaciens propriétaires

Une entente de principe est conclue avec les pharmaciens propriétaires
Photo: La Presse Canadienne
durée

Une entente de principe a été conclue entre le gouvernement du Québec et l'association représentant les pharmaciens propriétaires.

D'une durée de cinq ans jusqu'en 2030 – la précédente entente était venue à échéance le 31 mars 2025 – l'entente touche près de 2100 pharmaciens propriétaires, a indiqué vendredi le cabinet de la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a aussi fait état d'une entente de principe pour le renouvellement «de leur entente (...) et le déploiement du projet de loi 67».

Le projet de loi 67 vise à élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

L'AQPP a indiqué dans un bref communiqué que l'entente de principe devait d'abord être présentée aux membres en assemblée générale extraordinaire et soumise à un vote. Le moment où se tiendra l'assemblée et le vote n'a pas été précisé.

Le gouvernement du Québec a soutenu vendredi que l'entente permettrait «une meilleure offre de services de proximité à la population, puisqu'elle tient compte des réalités opérationnelles des pharmaciens propriétaires et du rôle accru qu'ils jouent dans la prise en charge de patients en première ligne grâce aux nouvelles activités cliniques qui leur sont confiées».

Ces activités touchent notamment la prescription, la substitution et l'administration de médicaments, a indiqué Québec dans un communiqué, ajoutant que le contenu de l'entente resterait confidentiel jusqu'à ce que les membres se soient prononcés.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les DPJ estiment qu'il faut renforcer le filet social pour mieux soutenir les jeunes

Publié le 11 juin 2026

Les DPJ estiment qu'il faut renforcer le filet social pour mieux soutenir les jeunes

Les services de protection de la jeunesse peinent à subvenir aux besoins des enfants en difficulté et lancent un cri pressant au renforcement du filet social. Le bilan annuel des directions de protection de la jeunesse à travers le Québec, présenté jeudi matin à Québec, montre que les pressions sociales créent depuis quelques années une ...

LIRE LA SUITE
La contraception gratuite coûterait 22 millions $ à l'État québécois

Publié le 11 juin 2026

La contraception gratuite coûterait 22 millions $ à l'État québécois

Rendre la contraception gratuite à travers la province coûterait environ 22 millions $ à l'État québécois, calcule l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) dans un rapport publié jeudi, qui s'intéresse aux répercussions de la gratuité des contraceptifs sur l’économie et la population du Québec. Cela prend ...

LIRE LA SUITE
Le tiers des jeunes hommes voient leurs enjeux de santé mentale comme une faiblesse

Publié le 10 juin 2026

Le tiers des jeunes hommes voient leurs enjeux de santé mentale comme une faiblesse

Le tiers des jeunes hommes considèrent que leurs problèmes de santé mentale sont un signe de faiblesse, révèle un rapport de GreenShield et de Recherche en santé mentale Canada (RSMC), publié mercredi. On apprend aussi que près de la moitié des jeunes hommes qui ont demandé de l'aide ont mis fin à leur suivi plus tôt que prévu. Les ...

LIRE LA SUITE