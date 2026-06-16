Québec prolonge sa stratégie de prévention du suicide avec 30 millions $

Passé quelque peu inaperçu dans son blitz des travaux de fin de session, Québec a reconduit jusqu'en 2028 sa stratégie nationale de prévention du suicide. Le conseil des ministres a également décidé de poursuivre le financement de 15 millions $ par année.

Ainsi, 30 millions $ pour les années 2027 et 2028 seront investis pour accomplir les 15 mesures de la stratégie qui visent à prévenir les décès par suicide, les tentatives et les idées suicidaires.

Lorsque la stratégie avait été lancée, en 2022, le gouvernement s'était fixé plusieurs cibles à atteindre d'ici 2026, notamment de passer sous la barre des 1000 décès par suicide.

Selon les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec, 1043 personnes se sont enlevé la vie en 2023. Il s’agit du plus bas taux de suicide du Québec depuis que les données sur les décès par suicide sont disponibles.

L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) se réjouit que la stratégie soit prolongée, mais reste sur sa faim quant au financement qui est accordé puisque les besoins sont grands.

«La reconduction de la Stratégie est une très bonne nouvelle, puisqu’elle offre une stabilité essentielle, commente par voie de communiqué Hugo Fournier, président-directeur général de l’AQPS. Il faut toutefois rappeler que le financement annoncé reconduit le budget annuel à l’identique par rapport aux sommes annoncées en 2023.

«Dans un contexte où les besoins demeurent importants et où les coûts augmentent, cette stabilité devra être suivie de moyens additionnels pour permettre au Québec d’aller plus loin en prévention du suicide», ajoute-t-il.

Encore aujourd'hui, il y a trois suicides par jour au Québec. C'est la septième cause de décès chez les hommes et la dixième chez les femmes, parmi l'ensemble des causes de décès de la province.

«Le suicide est multifactoriel et sa prévention doit l’être tout autant, fait valoir M. Fournier. C’est la grande force d’une stratégie nationale: elle permet d’aligner les efforts, de soutenir les milieux et de garder le cap sur un objectif commun.»

Il souhaite que le suivi de la mise en œuvre de la stratégie soit renforcé et qu'on évalue mieux les retombées en collaborant avec les milieux concernés.

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Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles en tout temps au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), par texto (535353) ou par clavardage à suicide.ca.

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne