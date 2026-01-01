CAA-Québec invite la population à redoubler de prudence sur les routes cet été

Aux prémices de l'été, la division québécoise de l'Association canadienne des automobilistes (CAA-Québec) invite la population à la prudence en respectant les limites de vitesse et en faisant preuve de courtoisie au volant. L'été passé, 100 personnes ont perdu la vie sur les routes de la province, soit près d'une vingtaine de morts de plus qu'en 2024.

Le directeur de la Fondation CAA-Québec, André Durocher, rappelle que les trois principaux facteurs menant à un accident de la route restent les mêmes: la vitesse, l'alcool et les distractions.

«Ça demeure dans la très grande majorité des cas des situations qui sont évitables», assure M. Duorcher à La Presse Canadienne.

Selon lui, la période entre la fête nationale et la fête du Travail demeure la plus meurtrière en raison de plusieurs facteurs comprenant la température ou encore les multiples festivités au cours de l'été.

Face au refus d'une partie de la population de se rendre aux États-Unis pour y passer leurs vacances, M. Durocher s'attend à voir davantage d'automobilistes sur les routes de la province cet été. Un sondage mené par CAA-Québec montre que 57 % des Québécois ont l'intention de passer l'été au Québec cette année.

À l'été 2024, 83 personnes ont été victimes d'accidents mortels, contre 93 victimes en 2023. Alors que l'été 2025 a été le plus meurtrier des dernières années, M. Durocher espère que des mesures seront prises si le nombre de victimes continue d'augmenter cette année.

«L'année dernière a été un bilan assez catastrophique, avec des décès dès le début des vacances de la construction, a-t-il ajouté. On va voir si c'est exceptionnel ou si c'est une tendance.»

Certaines régions sont surreprésentées quant au nombre de personnes tuées sur les routes du Québec pendant l'été. Cette période de l'année 2025 a été la plus meurtrière, notamment sur la Côte Nord, avec 60 % des décès de la région, et en Abitibi Témiscamingue, avec 43 % des décès annuels sur ces routes.

André Durocher rappelle toutefois que certains comportements peuvent être adoptés pour éviter tout drame. Il invite entre autres les automobilistes à planifier leurs déplacements et leurs activités pour éviter la surcharge mentale, à s'assurer d'avoir un conducteur désigné en cas de fatigue ou de consommation de substance, mais aussi d'éviter les excès de vitesse et de partager la route avec courtoisie envers les autres usagers.

Selon le bilan routier de la Sûreté du Québec (SQ) sur l'ensemble de l'année 2025, 371 personnes, tout type d'usagers confondus, ont été tuées sur les routes de la province, soit une baisse de 2,1 % par rapport à 2024.

Les occupants d’une automobile ou d’un camion léger demeurent la catégorie de victimes la plus élevée avec 202 personnes tuées. La SQ a également enregistré l'an passé une hausse de près de 30 % des décès de motocycliste comparativement à 2024, avec respectivement 62 personnes tuées contre 48.

Quentin Dufranne, La Presse Canadienne