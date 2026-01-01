Les blessures les plus communes lors de déménagements

À l'aube du 1er juillet, journée non officielle du déménagement au Québec, nombreux seront ceux qui passeront le congé férié à soulever des boîtes et à multiplier les allers-retours. Plusieurs personnes peuvent se blesser sans les précautions nécessaires, et la canicule qui s'annonce risque d'augmenter le risque de blessures.

La blessure la plus commune lors d'un déménagement (et de loin) est la lombalgie, c'est-à-dire une douleur au bas du dos, affirme la Dre Jehane Dagher, physiatre en médecine physique et réadaptation au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

L'écrasement des doigts, des orteils ainsi que des entorses aux chevilles ou aux genoux sont également des blessures courantes. Les gens peuvent aussi se faire une entorse musculaire au niveau de l'épaule ou avoir une élongation du mollet, qui survient quand on étire le muscle au-delà de sa capacité.

La Dre Dagher compare le déménagement à un marathon. Il ne faut pas se presser pendant cet effort soutenu, avertit-elle, car les blessures sont inhérentes à une activité de cette intensité.

L'experte conseille de bien planifier la journée, d'avoir suffisamment d'aide et de respecter les limites de chacun, puis surtout, de bien répartir le poids des boîtes, qui ne devraient pas dépasser 15 kilos. «Ceci va certainement réduire beaucoup les blessures», dit-elle.

«Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens se préparent en chargeant trop lourdement leurs boîtes. Deux, ils ne sont pas suffisamment avec d'autres personnes équipées pour faire le travail», explique Dre Dagher. Elle suggère d'utiliser de l'équipement adéquat pour les lourdes charges, comme un diable ou de petits chariots à roues.

L'autre clé est de bien faire les exercices que le déménagement exige. Il ne faut pas se pencher en fléchissant le tronc, mais plutôt en pliant les genoux pour descendre vers la charge et toujours garder le dos droit. Éviter par ailleurs de faire des torsions en soulevant une boîte, c'est-à-dire de ne pas tourner son corps à droite et à gauche.

Pour éviter d'écraser ses orteils, on porte des chaussures fermées, idéalement des bottes à bouts en acier. «C'est l'été, il fait chaud, il fait beau, mais les gougounes, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à porter quand on a des charges lourdes, rappelle Dre Dagher. Des chaussures fermées, c'est idéal. Et plus elles sont solides sur le dessus, mieux c'est, parce que ce sont souvent des objets contondants. Des chutes de charge sur un orteil ou un meuble sur un orteil, ça ne pardonne pas, ça fait très mal. Parfois, l'orteil va fracturer.»

Comment guérir, quand consulter?

D'autre part, la canicule attendue dans le sud du Québec met à risque les personnes qui déménageront, prévient Dre Dagher. La chaleur peut causer une insolation ou une baisse de la pression artérielle, ce qui peut provoquer un étourdissement. Les gens deviennent à risque de tituber, de chuter ou de lâcher un meuble, ce qui peut blesser aussi l'autre personne si on était deux à le transporter.

Le conseil numéro un est de bien s'hydrater avant, pendant et après le déménagement, indique Dre Dagher. Si on a trop chaud, qu'on a le visage très rouge, on doit prendre une pause pour abaisser la température du corps. On peut relaxer pendant une vingtaine de minutes et s'aider avec des débarbouillettes d'eau froides dans le cou et au visage.

Quant aux blessures communes d'un déménagement, il est possible de se soigner à la maison. Une douleur au dos peut grandement varier, allant d'une raideur à un dos barré ou une sciatique, où la douleur va descendre jusqu'au bout des orteils.

Pour les douleurs mineures (si on est encore capable de bouger), la médecin spécialiste suggère de prendre des analgésiques simples, comme l'Advil ou le Tylenol, et de s'étirer le bas du dos, couché sur le dos en pliant les genoux et les ramenant vers le tronc pour soulager les tensions.

Dre Dagher conseille aussi de mettre de la glace les premières trois à six semaines, pour faire diminuer l'inflammation. Au-delà de six semaines, elle suggère de mettre de la chaleur pour détendre les tensions musculaires.

«Si la douleur est très intense et la personne ne peut plus bouger, elle est incapable de marcher, quand il y a une faiblesse importante associée aussi à la douleur dans la jambe, donc pas seulement le dos, [...] ça ne serait pas une mauvaise idée de consulter, que ce soit dans des cliniques sans rendez-vous, son médecin de famille ou à l'urgence quand c'est très sérieux.»

—

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne