Le Canada autorise le générique du Wegovy pour perdre de poids

Santé Canada a autorisé la mise sur le marché du premier générique du sémaglutide injectable destiné à la perte de poids.

Ce produit, fabriqué par l'entreprise canadienne Apotex, est commercialisé sous le nom de Svemia et constitue une version générique du médicament de marque Wegovy, produit par l'entreprise danoise Novo Nordisk.

Selon Santé Canada, Svemia est destiné au traitement hebdomadaire des personnes âgées de 12 ans et plus, en complément d’un régime hypocalorique et d’une activité physique accrue, dans le cadre d’une prise de poids chronique.

Il s’agit du troisième produit générique à base de sémaglutide approuvé par le ministère, bien que les deux premiers aient été autorisés pour le traitement du diabète de type 2 chez l’adulte.

Des versions génériques de l’Ozempic de Novo Nordisk, développées par les laboratoires indiens Dr. Reddy’s Laboratories et Apotex, ont été approuvées plus tôt cette année.

Santé Canada indique qu’il examine actuellement six autres demandes concernant des génériques du sémaglutide présentées par différentes entreprises et qu’il prévoit de rendre d’autres décisions dans les semaines et les mois à venir.

La Presse Canadienne