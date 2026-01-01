Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Mardi matin

Sud du Québec: veilles de tornades et d’orages violents

durée 11h15
14 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Des veilles de tornades et d’orages violents sont en vigueur, mardi, pour plusieurs régions du Québec et de l’Ontario.

Les conditions météorologiques «sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades» dans plusieurs régions du sud du Québec mardi matin.

Des «veilles oranges» ont été diffusées pour une vingtaine de secteurs du sud de la province, où «les infrastructures, les habitations et l’environnement naturel risquent d’être gravement endommagés ou détruits».

Des vents forts, de la grosse grêle et de la forte pluie sont aussi possibles.

Des «veilles oranges» de tornades étaient en vigueur mardi matin dans les secteurs suivants: Bécancour-Villeroy, Berthierville-Saint-Gabriel, Cookshire, Drummondville, Lac-aux-Sables, Lac-Mégantic, Lotbinière, Louiseville, Mascouche, Matawin-parc national de la Mauricie, Nicolet, Portneuf, Rawdon-Joliette, Richmond, Saint-Donat-parc du Mont-Tremblant, Saint-Hyacinthe-Acton Vale, Saint-Michel-des-Saints, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Shawinigan, Sorel-Yamaska, Thetford Mines, Trois-Rivières, Verchères-Beloeil, Victoriaville, Weedon

Des «veilles jaunes» sont en vigueur dans pratiquement toutes les régions de la province où des «veilles oranges» ne sont pas en vigueur.

Par exemple, dans le secteur de l’île de Montréal, «les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. Il y a aussi un risque de tornade cet après-midi», selon Environnement Canada.

Le système d’alerte météo utilisé sur les plateformes numériques de l’agence fédérale se décline en trois couleurs: jaune, orange et rouge. Chacune d’elles représente un niveau de risque.

Les alertes jaunes, les plus courantes, signifient des conditions météo dangereuses pouvant notamment entraîner des dommages, mais dont les répercussions sont généralement modérées, localisées et/ou de courte durée.

Lorsque des conditions météo violentes sont attendues, une alerte orange est diffusée. Elle prévient aussi de possibles dommages ou effets sur la santé, mais avec des conséquences pouvant être majeures, généralisées et/ou d’une durée de quelques jours.

Dans le cas d’une alerte rouge, les conditions météo s’annoncent très dangereuses et posent possiblement un danger pour la vie. Elles peuvent ainsi entraîner des impacts considérables et de longue durée.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le glucose serait associé à un vieillissement prématuré du cerveau

Publié hier à 15h00

Le glucose serait associé à un vieillissement prématuré du cerveau

Une glycémie élevée pourrait être associée à une accélération du vieillissement cérébral, prévient une étude publiée par des chercheurs chinois. Leurs travaux ont permis d'identifier neuf molécules qui semblaient influencer l'écart entre l'âge chronologique des participants à leurs travaux et l'âge de leur cerveau, mais le glucose est arrivé en ...

LIRE LA SUITE
Une déduction sur le talon de paie pour financer le soutien à domicile des aînés?

Publié hier à 12h00

Une déduction sur le talon de paie pour financer le soutien à domicile des aînés?

Au même titre que le régime public d'assurance médicaments ou le régime d'assurance parentale, un nouveau mouvement — la Coalition québécoise pour vieillir en santé — propose de mettre en place un régime national d’allocation à l’autonomie, qui serait principalement financé par les cotisations des contribuables. Cela s'avère nécessaire devant les ...

LIRE LA SUITE
Les candidatures aux postes de la fonction publique reculent de 29%

Publié le 11 juillet 2026

Les candidatures aux postes de la fonction publique reculent de 29%

Le nombre de candidats à un poste au sein de l'administration fédérale a chuté l'année dernière, alors qu'Ottawa réduisait considérablement les effectifs de la fonction publique. Il y a deux ans, on comptait plus d’un million de candidatures pour des postes au sein de la fonction publique fédérale. Cependant, entre le 1er avril 2025 et le 31 ...

LIRE LA SUITE