Sud du Québec: veilles de tornades et d’orages violents

Des veilles de tornades et d’orages violents sont en vigueur, mardi, pour plusieurs régions du Québec et de l’Ontario.

Les conditions météorologiques «sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades» dans plusieurs régions du sud du Québec mardi matin.

Des «veilles oranges» ont été diffusées pour une vingtaine de secteurs du sud de la province, où «les infrastructures, les habitations et l’environnement naturel risquent d’être gravement endommagés ou détruits».

Des vents forts, de la grosse grêle et de la forte pluie sont aussi possibles.

Des «veilles oranges» de tornades étaient en vigueur mardi matin dans les secteurs suivants: Bécancour-Villeroy, Berthierville-Saint-Gabriel, Cookshire, Drummondville, Lac-aux-Sables, Lac-Mégantic, Lotbinière, Louiseville, Mascouche, Matawin-parc national de la Mauricie, Nicolet, Portneuf, Rawdon-Joliette, Richmond, Saint-Donat-parc du Mont-Tremblant, Saint-Hyacinthe-Acton Vale, Saint-Michel-des-Saints, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Shawinigan, Sorel-Yamaska, Thetford Mines, Trois-Rivières, Verchères-Beloeil, Victoriaville, Weedon

Des «veilles jaunes» sont en vigueur dans pratiquement toutes les régions de la province où des «veilles oranges» ne sont pas en vigueur.

Par exemple, dans le secteur de l’île de Montréal, «les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. Il y a aussi un risque de tornade cet après-midi», selon Environnement Canada.

Le système d’alerte météo utilisé sur les plateformes numériques de l’agence fédérale se décline en trois couleurs: jaune, orange et rouge. Chacune d’elles représente un niveau de risque.

Les alertes jaunes, les plus courantes, signifient des conditions météo dangereuses pouvant notamment entraîner des dommages, mais dont les répercussions sont généralement modérées, localisées et/ou de courte durée.

Lorsque des conditions météo violentes sont attendues, une alerte orange est diffusée. Elle prévient aussi de possibles dommages ou effets sur la santé, mais avec des conséquences pouvant être majeures, généralisées et/ou d’une durée de quelques jours.

Dans le cas d’une alerte rouge, les conditions météo s’annoncent très dangereuses et posent possiblement un danger pour la vie. Elles peuvent ainsi entraîner des impacts considérables et de longue durée.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne