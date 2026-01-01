Conduire trop vite coûte plus cher et n'économise pas de temps

Rouler à toute vitesse en voiture pour aller au travail, aller chercher les enfants à l'école ou faire les courses ne vous fait pas seulement gaspiller de l'argent en essence et rejeter des émissions nocives dans l'atmosphère, mais cela ne vous fait pratiquement pas gagner de temps, selon une nouvelle étude.

C'est un sujet qui mérite réflexion, alors que les prix de l'essence restent élevés tout au long de l'été, alourdissant le coût des trajets quotidiens et des voyages saisonniers.

Au contraire, le respect des limitations de vitesse pourrait permettre aux automobilistes américains d'économiser des millions de dollars à la pompe et d'éviter la consommation de millions de litres de carburant chaque jour, selon une étude publiée jeudi dans la revue Nature Communications Sustainability.

Ce carburant, une fois brûlé, rejette dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Pour couronner le tout, changer ses habitudes de conduite n’ajouterait même pas une minute entière au trajet quotidien d’un conducteur.

Des chercheurs de l’Université du Minnesota ont analysé 120 millions de trajets en véhicule à travers les États-Unis, effectués au cours de quatre mercredis de l’année 2021, en s’appuyant sur des données de conduite relatives aux réseaux routiers nationaux, aux limitations de vitesse et aux données altimétriques du Geological Survey des États-Unis. L’analyse portait sur des routes dont la limitation de vitesse était de 72 kilomètres/heure ou plus.

Plus de 43 % des trajets étudiés comportaient au moins un cas d’excès de vitesse, et les conducteurs passaient près de 12 % de leur temps de conduite à rouler au-delà de la limite autorisée.

Les auteurs ont constaté que si les conducteurs de véhicules légers équipés de moteurs à combustion interne classiques respectaient effectivement les limitations de vitesse affichées, cela permettrait d’économiser en moyenne 22 millions $ US, sur la base des coûts de carburant de l’époque, ainsi que 25,4 millions de litres de carburant et 57 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone chaque jour. Selon les chercheurs, cela équivaut à retirer environ 5,5 millions de véhicules particuliers de la circulation.

Et bien que les conducteurs affirment que les excès de vitesse leur font gagner un temps précieux, les chercheurs ont constaté que ce n’était pas vraiment le cas. Avec une distance quotidienne moyenne parcourue de 46,03 kilomètres, rouler à la vitesse maximale autorisée ou en dessous ne représente qu’environ 54 secondes supplémentaires par jour.

«Si votre objectif est de gagner une minute, alors vous devez rouler vite. Si votre objectif est d’arriver à destination en toute sécurité et d’économiser du carburant, alors vous devriez peut-être rouler en dessous de la limite de vitesse», a déclaré William Northrop, professeur de génie mécanique à l’Université du Minnesota et coauteur de l’étude.

Les chercheurs ont constaté que rouler plus lentement est également bénéfique pour les véhicules électriques.

Conduire plus vite augmente la consommation d’énergie d’un véhicule et les émissions de son moteur, tout en réduisant son rendement. Les moteurs des véhicules sont devenus de plus en plus efficaces au cours des dernières décennies, alors même que les véhicules sont devenus plus grands et plus puissants. Mais les limitations de vitesse ont également augmenté.

L’une des limites de cette étude est que rouler plus lentement pourrait avoir un impact sur les flux de circulation, ce qui pourrait jouer un rôle dans le rendement.

Rob Middleton, chercheur associé en génie mécanique à l’Université du Michigan, qui n’a pas participé à cette étude, a estimé que celle-ci était bien menée. Il a toutefois souligné que les économies de carburant réalisées en roulant plus lentement ne représentent encore qu’une fraction de la consommation quotidienne d’essence aux États-Unis, qui s’élève à environ 142 milliards de litres par jour.

«C’est un chiffre important, mais ce n’est qu’une petite fraction, a déclaré M. Middleton. C’est une solution “gratuite” dans la mesure où cela ne coûte vraiment rien à personne.»

«La pénétration du marché des véhicules électriques reste faible; nous avons donc toujours besoin de carburant, nous avons toujours besoin de véhicules à moteur à combustion interne, et nous allons continuer à les utiliser pendant très longtemps, a-t-il ajouté. Nous devons mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour améliorer les nouveaux modèles ou optimiser notre approvisionnement en carburant. »

Alexa St. John, The Associated Press