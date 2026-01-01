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Bronzer lorsque l'indice UV est à son maximum

Les dermatologues souhaitent ardemment que la génération Z cesse le «tanmaxxing»

durée 09h00
3 août 2026
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Par La Presse Canadienne

Les dermatologues se disent préoccupés par une tendance appelée «tanmaxxing», qui a gagné en popularité ce printemps et cet été.

De nombreux adolescents et jeunes adultes d'une vingtaine d'années sortent délibérément pour bronzer lorsque l'indice UV est à son maximum, souvent sans utiliser de crème solaire, puis publient des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux en y ajoutant le mot-clé «tanmaxxing».

La docteure Julia Carroll, dermatologue à Toronto, estime que les progrès réalisés au fil des années pour sensibiliser la population à la protection contre les dommages causés par le soleil et le cancer de la peau sont en train d’être réduits à néant.

Elle a précisé que les conséquences du «tanmaxxing» pourraient ne pas apparaître avant 20 ou 30 ans, période durant laquelle les jeunes d’aujourd’hui pourraient être confrontés à des lésions allant du vieillissement prématuré au mélanome, un cancer de la peau potentiellement mortel.

Lana Armani, une spécialiste des réseaux sociaux et du marketing âgée de 22 ans et vivant à Montréal, a expliqué qu’elle et ses amis aiment prendre régulièrement des bains de soleil et participer à la tendance du «tanmaxxing».

Elle a souligné qu’ils sont conscients des risques, mais que les mises en garde des médecins ne les dissuadent pas, car ils préfèrent vivre l’instant présent.

La Société canadienne du cancer a indiqué que les taux de mélanome ont augmenté au cours des 30 dernières années et que le principal facteur de risque est l’exposition aux rayons UV du soleil ou des bancs solaires.

Nicole Ireland, La Presse Canadienne

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