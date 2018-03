Construire un fond d’urgence

Vous êtes toujours confronté aux cas d’urgence dans votre vie et vous voulez maintenant les planifier ? Vous voulez cesser de stresser quand l’urgence est là et que vous n’avez rien prévu pour régler la situation ? Vous ne voulez plus contracter des dettes imprévues ? Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. La plupart des gens n’accordent pas beaucoup d’importance à la prévention des cas d’urgence. C’est une erreur ! Il faut toujours réserver l’argent quelque part pour les imprévus. De cette façon, fini les mauvaises surprises et les dettes non désirées. Découvrez dans cet article comment construire un fond d’urgence pour vous faciliter la vie.

Le fond d’urgence est différent des autres objectifs d’épargnes.

Épargner pour les cas d’urgence et imprévus est différent de garder de l’argent pour aller en vacance, payer une nouvelle voiture, acheter une maison, etc. Un fond d’urgence comme son nom l’indique est un compte d’épargne réservé uniquement aux cas d’urgence. Si vous avez la chance dans votre vie d’être très rarement en confrontation avec les cas d’urgence, vos fonds versés dans le compte « urgence » vont connaitre un flux très rapide. Vous pouvez dans ce cas les utiliser pour d’autres besoins. Mais ça reste quand même le fond d’urgence. Avoir un compte de fond d’urgence bien garni, va vous permettre de ne pas faire un prêt argent urgent en cas d’imprévu. Vous épargnez dans les autres comptes pour des objectifs bien définis. Pour le compte d’urgence il n’y a qu’un seul objectif : prévenir. Sachant que les urgences n’arrivent pas une seule fois dans la vie, il est important de reconstituer le compte de fond d’urgence dès qu’on l’a utilisé.

Comment construire un fond d’urgence ?

Maintenant que vous connaissez l’importance de constituer un fond d’urgence et la différence entre compte« urgence » et les autres comptes d’épargne, vous allez découvrir comment construire un fond d’urgence. Constituer un fond d’urgence n’est pas toujours évident. Il y a un certain nombre de conseils à suivre pour ne pas passer à côté. Vous devez donc :