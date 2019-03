Dégâts des eaux : tout ce qu'il faut savoir pour être indemnisé rapidement

Limitez les dégâts. Immédiatement après avoir prévenu votre assureur, agissez rapidement afin de limiter les dommages et éviter une aggravation. Asséchez les pièces et les objets, mais ne faites aucune réparation permanente. L’assureur devra constater les dégâts. Et si vous devez jeter des objets irrécupérables, photographiez-les avant et notez leur description détaillée.