Trente ans d’engagement pour l’environnement au CRE Laurentides

Le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) célébrait ses trente ans le 20 juin dernier, à Sainte-Agathe-des-Monts, en cette date toute particulière où l’organisme a été créé au Registraire des entreprises du Québec, en 1995.

Ses administrateurs, employés, membres et distingués invités ont célébré cet anniversaire sous le thème Ancrés dans nos lacs, engagés pour le climat.

Ancrés dans nos lacs depuis 1995

L’événement a permis de se remémorer les moments forts de l’histoire du CRE Laurentides où la santé des lacs y occupe une place importante depuis 30 ans. Notamment, des milliers de bénévoles ont été formés à la surveillance volontaire, des centaines de suivis complémentaires ont été effectués sur plus de 235 lacs, 4 Forums nationaux sur les lacs ont été organisés, 46 plans directeurs de lacs ont été rédigés, 358 cartes bathymétriques ont été réalisées, et ce, sans oublier la centaine d’étudiants qui ont œuvré au service des lacs dans les Laurentides au cours des 20 ans d’existence du Soutien technique des lacs.

30 ans de projets, d’actions et d’engagements

Les projets de l’organisation pour le développement durable, le climat et la biodiversité par ses actions et engagements en mobilité durable, gestion des matières résiduelles, écoresponsabilité des événements ont également été soulignés.

M. Stéphane Michaud, membre fondateur et administrateur de l’organisme depuis 1995, a affirmé que c’est grâce à la charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides, une initiative du CRE à laquelle les MRC et municipalités ont adhéré en 2004 qu’on peut observer les magnifiques paysages des Laurentides en nous déplaçant sur la célèbre autoroute des Laurentides sans panneaux publicitaires au nord de Saint-Jérôme.

De plus, les nombreux progrès de la région pour la protection de l’ environnement, réalisés grâce aux actions du CRE Laurentides, ont été mentionnés lors des mots d’ouverture de M. Frédéric Broué, maire de Sainte-Agathe-des-Monts, M. Scott Pearce, maire du Canton de Gore, préfet de la MRC d’Argenteuil et président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, Mme Agnès Grondin, députée d’Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (volets protection de l’eau et biodiversité), M. Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides et M. André Genest, préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut.

Parmi ces gains, les initiatives en mobilité durable, comme le réseau régional de stationnements incitatifs permettant de faciliter le covoiturage et l’accès au transport collectif, la sensibilisation des élus menant à des actions concrètes sur le territoire, comme le fait de nommer les milieux humides du Canton de Gore pour leur donner une importance aux yeux de la population, le plus grand nombre de projets d’aires protégées en terre publique déposé au Québec ou encore les nombreux événements rassembleurs qui ont permis d’informer les différents acteurs sur divers sujets et de ainsi favoriser le passage à l’action ont été cités.

De l’espoir pour le futur

La rencontre s’est terminée par la plantation d’un chêne rouge à proximité du lac des Sables et où une plaque commémorative sera installée dans les prochaines semaines. Cet arbre symbolise les actions concrètes réalisées chaque jour par l’organisme, mais aussi l’espoir pour le futur dans ce contexte où le climat peut laisser présager le pire.

« Le soutien des différents acteurs régionaux est essentiel dans la mise en œuvre de la mission de l’organisme. Le CRE Laurentides tient donc à remercier toutes les personnes présentes le 20 juin dernier à la place Lagny pour célébrer ces trois décennies et tout particulièrement la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts pour son accueil chaleureux et sa grande contribution au succès de l’événement. Nous encourageons également les citoyens et les organismes qui le souhaitent à devenir membre de notre organisme en visitant notre page web et ainsi nous aider à soutenir la région pour un autre 30 ans », souligne Philippe Roy, président du CRE Laurentides.