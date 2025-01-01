Sainte-Thérèse lance un sondage auprès des proches aidants et intervenants

La Ville de Sainte-Thérèse invite toutes les personnes de 50 ans et plus, ainsi que les proches aidants et les intervenants œuvrant auprès des aînés, à participer à un sondage en ligne qui se tiendra jusqu’au 19 septembre 2025.

« La participation citoyenne est au cœur de nos décisions. En répondant à ce sondage, chaque personne contribue à bâtir une ville encore plus inclusive, accessible et adaptée aux réalités des aînés. C’est une occasion concrète d’exprimer vos besoins et de participer activement à l’amélioration de votre milieu de vie », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.

Réalisé dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), ce sondage permettra de recueillir l’opinion, de cerner les besoins et d’identifier avec précision les améliorations à apporter afin de créer un milieu de vie inclusif et à l’image de la population aînée thérésienne. Les résultats obtenus guideront la Ville dans l’optimisation de ses installations, de ses opérations et de ses programmations, afin de mieux répondre aux attentes et réalités des aînés.

De son côté, Mylène Morissette, conseillère municipale responsable des dossiers famille et membre du comité de pilotage MADA, souligne l’importance d’une forte mobilisation. « Plus nous recevrons de réponses, plus notre futur plan d’action sera précis, concret et représentatif. Ce sondage est l’une des clés pour assurer que Sainte- Thérèse demeure un endroit où il fait bon vieillir, s’épanouir et rester actif », explique-t-elle.

Les réponses au sondage, combinées aux travaux du comité de pilotage, permettront d’élaborer un plan d’action détaillé visant à améliorer de façon tangible la qualité de vie des personnes aînées dans la communauté.

Pour participer au sondage, il suffit de visiter Mon Espace citoyen de la Ville de Sainte-Thérèse : citoyen.sainte-therese.ca/mada.