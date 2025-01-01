Nous joindre
Participation de plus de 230 bénévoles

La guignolée de Rosemère amasse 37 562 $ et 218 boîtes de denrées

durée 11h00
3 décembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 29 novembre, se tenait la guignolée de Rosemère qui a permis de récolter un montant record de 37 562$ et plus de 218 boîtes de denrées non périssables pour les offrir aux familles dans le besoin.

Il s'agit d'une année record pour l'organisation qui pouvait compter sur l'aide de plus de 230 bénévoles. De plus, la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère a contribué en versant 5 000 $ et Jeunesse Action Rosemère a pris part à la collecte et offert le dîner à l’ensemble des bénévoles. 

« La mobilisation exceptionnelle des citoyens de Rosemère encore une fois cette année témoigne de la force de notre communauté. Le succès de la guignolée illustre à merveille la générosité, la bienveillance et l’esprit d’entraide qui nous unissent. J’adresse mes sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué à cette belle réussite, ainsi qu’à mes collègues du conseil municipal pour leur engagement. Tous ensemble, nous apportons un soutien concret aux familles qui en ont le plus besoin. Merci pour cette belle démonstration d’humanité! » a déclaré la mairesse Marie-Elaine Pitre.

Comme chaque année, les denrées recueillies lors de la guignolée serviront à la préparation des paniers de Noël par le Service d’aide alimentaire Saint-Maurice de la paroisse Saint-Luc, tandis que les dons en argent seront remis à Entraide Rosemère pour l’achat de bons alimentaires. 

Il est toujours possible de donner!

Même si la guignolée est passée, il est toujours possible de faire des dons en argent à la réception de l’hôtel de ville et de la bibliothèque municipale H.-J.-Hemens, ou en communiquant avec Entraide Rosemère à l’adresse courriel : [email protected].

Pour ceux souhaitant contribuer en remettant des denrées non périssables peuvent les déposer à l’un des endroits suivants, jusqu’au 19 décembre :

-  Hôtel de ville (100, rue Charbonneau)
-  Bibliothèque municipale H.-J.-Hemens (339, chemin de la Grande-Côte)
-  Centre communautaire Memorial (202, chemin de la Grande-Côte)
-  Service des loisirs (325, chemin de la Grande-Côte)

