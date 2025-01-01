Nous joindre
Le Groupe Villemaire et Nokian Tyres habillent pour l'hiver 250 enfants

durée 11h00
1 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le Groupe Villemaire, propriétaire de six détaillants Point S, en partenariat avec Nokian Tyres, a remis des vêtements d’hiver à un total de 250 enfants de la grande région de Lanaudière et des Laurentides.

Dans les Laurentides, ce sont 125 enfants âgés de 5 à 14 ans qui ont reçu manteaux, salopettes, tuques et mitaines, afin qu'ils puissent affronter la saison froide avec chaleur, confort et dignité.

Depuis le début de l’initiative, qui en est à sa troisième édition cette année, Groupe Villemaire a distribué plus de 870 ensembles de neige à travers ses marchés d’affaires du Québec.

« Nous sommes conscients des coûts associés à l’habillement, surtout en hiver, et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à alléger le fardeau financier des parents et à transmettre les joies de l’hiver aux enfants, explique Virginie Rivard-Lestage, directrice marketing et communications chez Groupe Villemaire. Nous avons des collaborateurs extraordinaires, sans qui, nous ne pourrions mener à bien ce projet. Nous les remercions chaleureusement. »

Un partenariat qui réchauffe les cœurs

Tous les vêtements seront remis aux familles dans le besoin grâce à la collaboration d’écoles primaires de Saint-Esprit, Joliette, Terrebonne, Saint-Jérôme et Mont-Tremblant, et au soutien financier de Nokian Tyres. Dans Les Laurentides, ce sont les écoles primaires Notre Dame, Sacré-Cœur et Sainte-Paule à Saint-Jérôme, ainsi que le Pavillon Trois-Saisons à Mont-Tremblant qui identifient les familles qui bénéficient de ces dons et assurent une distribution équitable.

Pierre Zupancic, directeur des ventes pour l’est du Canada chez Nokian Tyres, insiste sur la valeur de ce partenariat. « Nous croyons fermement à l’importance de s’impliquer de manière durable dans nos communautés, et ça passe entre autres par donner au suivant », explique-t-il. « Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des partenaires, comme le Groupe Villemaire, qui soutiennent leur communauté et qui ont à cœur, autant que nous, la sécurité des familles. »

Un impact tangible pour les familles québécoises 

Au-delà de cette campagne, Groupe Villemaire continue de se positionner comme un acteur essentiel pour les familles locales. Spécialisée dans les services de pneus et mécaniques pour toutes les saisons, l’entreprise garantit non seulement des déplacements sécuritaires, mais aussi un soutien actif envers sa communauté. « Le lien qui nous unit à la communauté va bien au-delà de la route et c’est ce qui motive notre équipe à mener des initiatives de la sorte », ajoute Virginie Rivard-Lestage.

