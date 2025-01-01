Nous joindre
Le 24 novembre 2025

Plus de 150 donneurs à la collecte de sang des policiers de Terrebonne

durée 10h00
28 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Pour la sixième collecte de sang des policiers de Terrebonne, un total de 153 personnes se sont présentées pour faire un don, le 24 novembre dernier. 

On explique qu'après transformation et séparation en laboratoire, ce seront ainsi plus de 400 produits qui vont pouvoir être transfusés à des patients d’hôpitaux publics du Québec.

Le Service de police et la Fraternité des policiers remercient tous les donneurs et les merveilleux bénévoles pour leur temps et leurs disponibilités. Leur contribution a fait de cette journée une réussite.

Le président d’honneur de la collecte, Samy El Fara âgé de 6 ans était présent, accompagné de ses parents Vanessa et Aziz. Résident de Bois-des-Filion, Samy est atteint du syndrome de Roifman, une maladie orpheline grave qui affecte notamment le système immunitaire, la croissance et le développement intellectuel. Pour survivre, il doit recevoir un don de plasma chaque semaine.

