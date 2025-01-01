Une nouvelle clinique d'ophtalmologie à Mont-Laurier

Une nouvelle clinique d'ophtalmologie est officiellement ouverte à Mont-Laurier dans les locaux du GMF de La Lièvre. Le but est d'améliorer l'accès aux soins spécialisés pour la population d'Antoine-Labelle.

Hier, la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, a souligné, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, l'ouverture officielle.

« Le retour des services d'ophtalmologie à Mont-Laurier est une excellente nouvelle pour les gens d'ici. Ce service était grandement attendu. Il permettra d'améliorer concrètement la qualité de vie de personnes qui devaient se déplacer souvent pour recevoir leur traitement. C'est le fruit d'une mobilisation locale remarquable, et je tiens à remercier tous les partenaires impliqués », indique Chantale Jeannotte.

Cette nouvelle clinique offre désormais à la population des services spécialisés longtemps attendus comme les traitements au laser, les injections intravitréennes contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), la prise en charge du glaucome ainsi que plusieurs suivis sur la santé des yeux.

« Améliorer l'accès aux soins et aux services de proximité est notre priorité dans le cadre du Plan santé. En ce sens, le retour des services en ophtalmologie à Mont-Laurier est une excellente nouvelle. Ces services sont très importants pour des milliers de personnes de la région. Je tiens à souligner la collaboration et la détermination de toutes les équipes qui ont travaillé pour ramener les services le plus tôt possible à Mont-Laurier », ajoute Christian Dubé.

L'ouverture de cette clinique redonne à la population d'Antoine-Labelle un accès stable, régulier et de proximité à des soins spécialisés, essentiels à la prévention et au traitement de plusieurs problèmes oculaires. L'équipe est composée de médecins, d'infirmières auxiliaires, d'une infirmière clinicienne ainsi que d'une adjointe administrative.