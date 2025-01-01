Avis de clôture d'inventaire

Nous joindre
Prenez avis que Joseph R. Crisafi, né le 27 août 1928, en son vivant domicilié et résidant au 299, rue Montclair, ville de Rosemère, Québec, J7A 2V2 est décédé le 23 janvier 2025 à l’Hôpital de Saint-Eustache.

Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par toute personne ayant un intérêt au 923, rue de l’Escuminac, en la ville de Terrebonne, province de Québec, J6W 5H2.

Donné ce 12 août 2025, à Terrebonne.

Robert Plante Jr., liquidateur
 

