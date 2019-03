Rosemère est accréditée Municipalité des enfants

La Ville de Rosemère a reçu hier, dans le cadre d’une conférence de presse qui s’est tenue en collaboration avec le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et UNICEF Canada, son accréditation Municipalité amie des enfants (MAE).

« Les enfants occupent déjà une place bien importante à Rosemère : activités sportives et culturelles, événements familiaux, Place des jeunes, etc. En tant que Municipalité amie des enfants, nous voulons en faire un peu plus, c’est-à-dire leur accorder une plus grande place ! Dans les prochaines semaines, nous mettrons en place de nouvelles initiatives comme un nouvel aménagement de la bibliothèque, des ciné-parcs pour la période estivale, un comité jeunesse et bien d’autres, qui sont spécialement destinées aux jeunes » a souligné le maire de Rosemère M. Eric Westram.

« La Ville de Rosemère se joint désormais au réseau mondial de plus de 1 000 Villes amies des enfants et, au Québec, aux 55 municipalités, dont une MRC, qui s’engagent à mettre les enfants au cœur de leurs préoccupations. Cette reconnaissance symbolise l’engagement de Rosemère envers le bien-être et les droits de l’enfant. » a dévoilé Mme Maud Allaire, deuxième vice-présidente du CAMF et mairesse de Contrecœur.

Lancée en novembre 2009 au Québec à l’occasion du 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, l’initiative Municipalité amie des enfants est un programme d’accréditation et de reconnaissance de l’UNICEF, porté par le CAMF. L’accréditation MAE symbolise l’engagement de la Municipalité envers le bien-être des enfants et les droits de l’enfant. En signant la charte de l’initiative MAE, une municipalité s'engage, dans le cadre de ses responsabilités, à apporter son soutien à la mise en application de la Convention et à favoriser l’émergence de projets destinés aux enfants au sein de sa municipalité.

Le CAMF invite l'ensemble des municipalités du Québec à se joindre aux Municipalités amies des enfants et à poser leur candidature pour se qualifier pour l’accréditation. Pour en savoir plus, visitez le site Web MAE au http://carrefourmunicipal.qc.ca/municipalite-amie-des-enfants/quest-ce-quune- mae/.