Conciliez travail, famille et étude adéquatement grâce au Cégep Gérald-Godin

Vous pensez changer de carrière depuis plusieurs années, mais vous hésitez à cause de la conciliation travail et famille? Vous aimeriez que vos acquis et compétences actuelles soient reconnus dans votre formation future? Cette option pourrait se réaliser au Cégep Gérald-Godin.

La Formation continue du Cégep Gérald-Godin offre l’option Reconnaissance des acquis et compétences (RAC) aux intéressés. Ce service permettra de faire reconnaître vos acquis et compétences obtenus dans un domaine particulier afin de concilier plus facilement famille, boulot et études.

La RAC dépasse le principe selon lequel le savoir s’acquiert uniquement sur les bancs d’école. Elle vise à reconnaître les apprentissages acquis de façon autodidacte, issue des expériences de vie, ou encore, par le biais de formations suivies à l’étranger.