La Journée nationale des préposées et préposés d’aide à domicile sous le sceau de la reconnaissance

C’est avec fierté et enthousiasme que le Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) annonce, aujourd’hui, le 29 mai, la tenue de la troisième édition de la Journée nationale des préposées et préposés d’aide à domicile, partout sur le territoire québécois.

Une générosité à toute épreuve

Alors qu’ils assistent régulièrement des milliers de personnes, les plus de 8 700 préposées et préposés d’aide à domicile travaillant dans les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) cherchent à recevoir la pleine reconnaissance de leur contribution à une société où le bien-être des personnes âgées et en perte d’autonomie est pourtant un enjeu majeur.

À l’occasion de cette journée, célébrez sous le thème « Parce qu’il est important de prendre soin de vous… Pour que vous puissiez prendre soin de nous ! », nous souhaitons mettre en lumière leur engagement et leur passion exceptionnelle.

« Si depuis la création des EÉSAD, des milliers de femmes ont massivement intégré le marché de l’emploi, le travail dit invisible, majoritairement effectué par celles-ci, n’a fait que croître et se complexifier au fil des années. Parfois mères, étudiantes ou proches aidantes, les membres de nos équipes occupent des fonctions qui vont au-delà du strict travail ménager. C’est un travail qui demande une implication aussi grande du corps et de l’esprit, que du cœur. » mentionne Marie-Claude Gasse, directrice générale de Coup de main à domicile et instigatrice de la Journée nationale des préposées et préposés d’aide à domicile.

Des activités à la grandeur du Québec

Les entreprises du Réseau de coopération des EÉSAD se joignent, aujourd’hui, à un mouvement de reconnaissance pour leurs préposées et préposés, par la mise en place, notamment, d’un concours sur la Page Facebook de son portail Web aidechezsoi.com, et par l’organisation de nombreuses activités régionales de reconnaissance.

Pour Manon Loranger, présidente du Réseau, « Ces personnes méritent que nous soulignions leur travail, aussi exemplaire que nécessaire. Il faut agir maintenant pour intéresser les futurs candidats et fidéliser nos préposées et préposés actuels. C’est notre devoir, comme employeur, de permettre aux membres de son équipe de se réaliser professionnellement, tout en contribuant au développement de l’entreprise. » Par le biais de la formation continue, en favorisant la mise en place d’initiatives de conciliation travail-famille, ou par la tenue de cette journée, les EÉSAD considèrent qu’il est possible de redonner ses lettres de noblesse à cette profession d’avenir, qui prendra de plus en plus d’importance, avec le vieillissement de la population.

Le Réseau de coopération des EÉSAD

Le Réseau de coopération des EÉSAD représente les entreprises d’économie sociale reconnues aux fins du Programme d’exonération financière pour service d’aide domestique (PEFSAD), par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour les services d’aide à la vie domestique (AVD).

Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD et le PEFSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.