La Banque Nationale présente sa nouvelle expérience en succursale

La Banque Nationale a souligné le 3 juin dernier l’ouverture d’une succursale au concept novateur à Saint-Canut (Mirabel). Cette succursale écoresponsable offre une expérience client distinctive basée sur le service-conseil et la technologie.

La nouvelle expérience, c’est un service qui mise sur un accueil immédiat et un accompagnement complet du client.

« Nos clients souhaitent avoir accès à des services numériques, tout en ayant la possibilité d’obtenir des conseils en succursale. C’est pourquoi la Banque continue de faire des investissements importants dans ses différents canaux de distribution. Notre nouvelle expérience en succursale propose un heureux mélange entre la technologie et le relationnel. Il s’agit d’une approche que nous avons testée et développée avec nos équipes, qui répond aux besoins évolutifs de nos clients. Nous sommes heureux de l’offrir à Saint-Canut et progressivement dans notre réseau », a précisé Paolo Pizzuto, premier vice-président, Particuliers à la Banque Nationale.