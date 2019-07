Vent de renouveau à la direction générale de la Ville de Saint-Colomban

Le conseil municipal a entériné mardi la nomination à titre de directrice générale de Me Stéphanie Parent, actuelle greffière de la Ville de Saint-Colomban. Celle-ci prendra la relève de M. Claude Panneton qui partira à la retraite le 31 décembre 2019 après près de 19 ans à la barre de la Ville.

« Résidente de Saint-Colomban, mère de trois enfants et âgée de 39 ans, Me Stéphanie Parent est à l’image de la population colombanoise. Je suis particulièrement fier d’avoir réussi à trouver une candidature hors pair au sein même de notre organisation : la mobilité professionnelle verticale est importante pour le conseil et cette nomination constitue un message fort en ce sens pour nos équipes. Entrée en poste à la Ville en 2007, Me Parent a su faire preuve de rigueur, de vision et de leadership. J’ai pleine confiance qu’elle saura être à la hauteur de ses nouvelles fonctions de première directrice générale de la Ville de Saint-Colomban. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ce défi », a déclaré le maire de Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande.