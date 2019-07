La CCITB en faveur du projet immobilier Le Quartier - Forestia

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville est heureuse d’appuyer le plus important projet résidentiel jamais réalisé au Québec : Le Quartier – Forestia. Ce projet qui favorisera non seulement l’économie locale misera également sur les bonnes pratiques du développement durable.

Cet appui souligne également la participation de Terr’O Agriculture Environnement, un OBNL créé par la ville de Boisbriand qui aura comme mission de prêter des terres agricoles cultivables acquises par la municipalité aux fins de cultures biologiques aux jeunes entrepreneurs de la relève agricole.

En plus d’accompagner ses membres et participer à l’essor de la région, la CCITB porte une attention particulière aux projets qui permettent le développement économique, le développement durable et la croissance de la région. C’est pourquoi l'organisme soutient ce projet qui vise la création d’un milieu de vie d’exception.

Construction de 5000 unités d'habitation

Le nouveau Quartier – Forestia, fera place à la construction de 5 000 unités d’habitation dans un environnement qui, en plus de proposer des services et commerces locaux à proximité des résidents, misera sur 53 hectares d’espaces verts. Ces espaces comprendront entre autres des parcs, de sentiers pédestres, de voies cyclables et véhiculaires consacrés de facto à la communauté en y intégrant des zones d’agriculture urbaine biologique.