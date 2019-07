Fromagerie Victoria, une entreprise en pleine expansion

Sa 13e succursale vient tout juste d’ouvrir ses portes, mais la Fromagerie Victoria n’a pas l’intention de ralentir la cadence pour autant! L’entreprise familiale en pleine croissance poursuit sur sa lancée en développant de nouveaux marchés partout au Québec, avec pour objectif d’atteindre un total de 30 succursales d’ici cinq ans.

Fromagerie Victoria compte dans sa mire, notamment, les territoires de la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal, la Montérégie et l’Estrie, ainsi que partout en région. Après un investissement de 950 000 $ et la création d’une trentaine d’emplois pour la succursale de Sainte-Julie qui vient tout juste d’ouvrir ses portes, de nouvelles concessions verront le jour prochainement, soit Plessisville en septembre 2019, en plus d’une nouvelle location à l’automne.

Qualité maison, partout au Québec

Fromagerie Victoria est avant tout une entreprise familiale; son impressionnante expansion est motivée par le désir de rendre ses produits faits maison accessibles à tous. Grâce à la fabrication de la matière première dans ses propres usines et l’élaboration des repas dans sa cuisine centrale de Victoriaville, la même qualité exceptionnelle est toujours au rendez-vous, peu importe la succursale.

Le meilleur fromage en grains frais du jour du Québec, couronné au 20e gala Caseus (récompensant les meilleurs fromages de la province), est livré aux franchisés 7 jours sur 7. Les 4000 pieds carrés de chaque succursale abritent une aire de restauration offrant déjeuners gourmands, diners et soupers, un comptoir laitier et une boutique proposant une sélection de produits maison à emporter. Une nouvelle adresse pour Fromagerie Victoria représente la création de 30 à 40 emplois, sans compter les 150 fromagers, livreurs et autres employés du siège social.

L’environnement est également au cœur des valeurs de cette entreprise d’ici : Fromagerie Victoria a entrepris un virage écoresponsable pour amorcer la transition vers l’utilisation d’assiettes de mélamine réutilisables et lavables dans toutes ses succursales d’ici un an.

Franchisés recherchés

Avec plusieurs projets de succursales en développement, l’entreprise familiale est toujours à la recherche d’investisseurs et entrepreneurs locaux pour faire découvrir l’expérience Victoria à leur communauté. Il est possible d’envoyer votre candidature à: fromagerievictoria.com/emplois.

En bref

En bref, le succès de la Fromagerie Victoria se résume à :