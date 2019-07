Poursuite des travaux préparatoires à la conception du projet de parachèvement de l'autoroute 19

Après les travaux de forage dans la rivière des Mille-Îles en vue de la construction du deuxième pont, le ministère des Transports a mandaté une firme spécialisée pour réaliser de nouveaux forages et sondages le long de la route 335 (emprise de la 19). Ces travaux permettront de fournir toutes les informations techniques nécessaires à la préparation des plans et devis pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif.

Les équipes de forage seront actives durant les prochaines semaines sur l’ensemble du futur tronçon de la 19, entre l’autoroute 440 à Laval et l’autoroute 640 à Bois-des-Filion.



La Coalition 19 suit de près l’évolution du projet et se réjouit de chacune des étapes franchies. Elle souhaite toutefois, à l’instar de la population concernée, que le dossier s’accélère et elle attend impatiemment l’annonce prochaine, par le ministère, du nom de la firme qui a été retenue pour la préparation des plans et devis.



La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif regroupe plus de 8 500 membres, élus, organismes, institutions et ménages, qui réclament la réalisation de ce projet. On peut joindre la Coalition via le site Web à l'adresse www.coalition19.qc.ca.