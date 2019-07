La collecte des matières compostables au menu des Eustachois

Ça y est, le bac brun arrive en ville, à Saint-Eustache! En effet, un tout nouveau bac brun, accompagné de son petit frère, le bac de comptoir et d’un guide explicatif seront distribués de porte à porte, à compter du 3 septembre 2019. Cette nouvelle collecte s’adresse à toutes les résidences unifamiliales et aux immeubles de huit logements et moins.

La toute première collecte de bacs bruns, contenant les matières compostables, s’effectuera dans la semaine du 30 septembre 2019. Jusqu’à la fin du mois d’avril 2020, cette collecte se fera aux deux semaines, et par la suite, de mai à la fin d’octobre 2020, à toutes les semaines. Ces informations sont disponibles dans le calendrier 2019 de la Ville ainsi que sur son site Internet à l’adresse : saint-eustache.ca/bacbrun.

En conséquence, à compter du 30 septembre, pour les résidences unifamiliales et les immeubles de huit logements et moins, la collecte des ordures ménagères (bacs verts) se fera aux deux semaines, et ce, à l’année, puisque ce bac ne devrait plus contenir de matières organiques. Cependant, aucun changement à l’horaire des collectes n’est apporté pour les habitations de 9 logements et plus.

« La venue du bac brun à Saint-Eustache répond aux obligations du Plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal », a mentionné le maire de la Ville de Saint-Eustache, M. Pierre Charron. « Plus concrètement, la collecte des matières compostables permettra de réduire de façon significative le volume de déchets acheminés aux sites d’enfouissement et les matières recueillies seront transformées en compost en 6 mois à peine. », a ajouté celui-ci.

Une bouchée à la fois

« Comme toujours, lorsqu’une nouvelle collecte s’implante, il y a une période d’adaptation qui est tout à fait normale et qui nous demande de changer nos habitudes graduellement. Personne ne devient expert en un jour et ce qui semble compliqué de prime abord, devient plus facile à l’usage. », a indiqué Mme Isabelle Lefebvre, conseillère municipale responsable des dossiers environnementaux.

« Dans cette optique, afin que nous emboîtions tous le pas, la Ville déploiera une campagne de communication, ayant pour thème Une bouchée à la fois parce que chaque petit geste compte. Cette campagne se voulant un mode d’initiation aux bonnes pratiques de la collecte des matières compostables, c’est ainsi que nous arriverons à faire collectivement notre part et une différence significative pour notre environnement. », a-t-elle dit. D’ailleurs, les bâtiments municipaux seront aussi munis de bacs bruns.

Cette campagne mettra en vedette « Jeannette et Jean », un couple des plus sympathiques qui nous invitera à s’habituer au compostage… « une bouchée à la fois ». Ce faisant, ils nous proposeront des recettes écoresponsables avec des ingrédients sous forme de matières compostables acceptées dans le bac brun.

Nous pourrons donc voir les outils de cette campagne à différents endroits de la Ville et dans les diverses communications municipales cet été (affiches, panneaux, publications, etc.). D’ailleurs, une équipe de sensibilisation, à bord d’un camion style cuisine de rue, sera présente aux événements suivants :

Marché public du Vieux-Saint-Eustache, les samedis 20 juillet et 24 août, de 9 h à 13 h 30;

Festival de la galette et des saveurs du terroir dans le Vieux-Saint-Eustache, les samedi 14 et dimanche 15 septembre, de 10 h à 17 h;

Différentes épiceries à Saint-Eustache, le dimanche 29 septembre, de 10 h à 15 h.

Soirées d’information

Afin d’aider les citoyens à bien faire la transition et ancrer ce nouveau rituel de collecte des matières compostables dans la routine hebdomadaire, la Ville de Saint-Eustache tiendra deux soirées d’information, le mardi 27 août et le mercredi 18 septembre 2019, de 19 h à 20 h 30, à la salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Eustache, 145, rue Saint-Louis, 2e étage.

Ces soirées d’information seront l’occasion d’apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur cette nouvelle collecte, sur les matières acceptées dans le bac brun et celles qui ne le sont pas. Mme Élisa Bonin, conseillère en environnement à la Ville de Saint-Eustache, répondra aux questions et fournira toutes les explications sur ce nouveau service.

Inscriptions : saint-eustache.ca/infocompost

Aide au tri

Nous rappelons que sur le site Web de la Ville de Saint-Eustache, dans la section Collectes, on retrouve un outil personnalisé de rappel d’horaire des collectes ainsi que l’aide au tri qui informe où, quand et comment disposer de tels ou tels rebuts ou autres articles.