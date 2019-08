Début des travaux de construction du nouveau Centre d'hébergement multiservices de Mirabel

Le mercredi 7 août dernier débutait les travaux de construction du nouveau Centre d’hébergement multiservices de Mirabel (CHMM).

C’est après plusieurs mois de délais que finalement, le jour tant attendu de la première pelletée de terre est enfin arrivée.

Étaient présents pour l’occasion le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, l’entrepreneur gestionnaire du projet, M. Daniel Proulx, et les membres du conseil d’administration. En son nom personnel et en celui des membres du CA et du personnel du CHMM, le président M. claude Grenier tient à remercier la Ville de Mirabel, M. Daniel Proulx et tous les entrepreneurs qui participeront au projet de construction, permettant par leur don, de construire à un moindre coût, cette nouvelle bâtisse.

Le CHMM pourra ainsi doubler sa capacité d’accueil, aux jeunes adultes sans domicile fixe ou en situation d’itinérance. Par la partie locative du bâtiment, louée au Carrefour jeunesse emploi de Mirabel (CJEM), les frais hypothécaires encourus pour la construction seront couverts ainsi qu’une partie des frais d’entretien partagés.

En collaboration avec la Table de concertation communautaire de Mirabel (TCCM) et son comité en sécurité alimentaire, une cuisine professionnelle de transformation alimentaire sera aménagée afin de pouvoir répondre aux besoins identifiés par la TCCM en sécurité alimentaire et aux besoins du CJEM en plateau de travail et en formation. De plus, un espace est réservé aux besoins du Travail de rue de Mirabel.

Lors de l’ouverture officielle prévue pour cet automne, le CHMM souhaite rendre hommage et remercier personnellement tous ceux et celles qui auront contribué à ce projet communautaire qui aura certainement tout un impact positif auprès de la collectivité mirabelloise. Il est possible de suivre l’évolution de la construction sur le site Internet du CHMM www.hebergementmirabel.ca/construction/ et vous tenir informé de la date officielle d’ouverture.

Dans le souci de continuer à offrir le service, le CHMM demeure ouvert pendant la durée de la construction. C’est pourquoi la bâtisse actuelle demeure en place pour les héberger et sera démolie lorsqu'il sera possible de faire le transfert dans le nouveau CHMM, ce qui devient en soi, un défi de construction supplémentaire pour les entrepreneurs bienfaiteurs.

Campagne de financement du CHMM

Afin de compléter les subventions gouvernementales pour boucler le budget des frais d’opération du centre, le CHMM est actuellement en pleine campagne de financement. Vous pourriez être l’heureux gagnant d’une Audi A4 de l’année, le 7 septembre prochain, en vous procurant d’ici là, un ou plusieurs billets pour plus de chances au coût de 80 $ ,et ce, directement en ligne sur le site Internet du CHMM à l'adresse www.hebergementmirabel.ca/campagne-de-financement/ Seulement 1500 billets en circulation et ce n’est pas une location pour un an, c’est une Audi A4 de l’année bien à vous que vous pouvez gagner, et ce, tout en contribuant à une bonne cause.

Le CHMM souhaite la meilleure des chances aux participants et remercie les gens pour leur soutien.