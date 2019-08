La Fédération canadienne des municipalités annonce la nomination du conseiller municipal Marc A. Le Gris

À la suite des recommandations du Caucus régional du Québec, qui inclut des représentants de la FQM, de l’UMQ et de plusieurs grandes villes du Québec, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a procédé récemment à la nomination officielle du conseiller municipal, M. Marc A. Le Gris au Caucus régional du Québec, au Forum rural, au Réseau des municipalités francophones de la FCM et sur les divers comités nationaux fédéraux permanents suivants :

Comité permanent des finances municipales et des accords intergouvernementaux;

Comité permanent du développement socio-économique;

Comité permanent de la planification du congrès;

Comité permanent visant à accroître la participation des femmes dans les gouvernements municipaux;

« J’aimerais remercier tous les citoyens et citoyennes ainsi que tous les membres du conseil de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge pour avoir appuyé ma candidature! Voici les raisons qui m’ont motivées à m’impliquer au sein de la FCM et les dossiers que je souhaite défendre pour les intérêts de notre communauté... », a déclaré Marc A. Le Gris.

Fonds de la taxe de l'essence

Les municipalités par l’entremise de la FCM demandent de doubler un outil essentiel de financement des infrastructures. À trois mois des prochaines élections fédérales, la FCM demande à chacun des partis politiques de s’engager à doubler la valeur d’un outil de financement de base qui donne aux municipalités de toutes les tailles la capacité de bâtir de meilleures infrastructures pour les Canadiens : le transfert annuel du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence.

Occasions de financement de subventions de la part de la FCM

La FCM offre du financement aux municipalités pour la réalisation des plans, études, projets pilotes, projets d’immobilisations, et bien plus. La FCM offre également des subventions aux municipalités pour les aider à réaliser leurs projets environnementaux. Bâtir des collectivités rurales dynamiques

Prospérité économique et emploi

L’apport des municipalités rurales est crucial pour la prospérité économique et la qualité de vie des Canadiens. Elles soutiennent des secteurs clés, notamment l’agriculture, la production manufacturière et les ressources naturelles, et fournissent aux familles et aux travailleurs les services dont ils ont besoin. Et tout cela en stimulant près du tiers de l’économie canadienne.

Élections fédérales

En vue des prochaines élections fédérales, la FCM demande à tous les partis fédéraux de s’engager à ce que le gouvernement fédéral adopte une « perspective rurale » qui s’appliquera à l’ensemble de ses politiques, notamment pour tenir davantage compte des réalités rurales et moderniser les outils fédéraux afin d’habiliter les élus municipaux à bâtir de meilleures vies.

Enjeux ruraux

Les enjeux ruraux nous concernent tous. Pour que le Canada réalise son plein potentiel, il faut accorder à toutes les collectivités du pays les outils et les possibilités dont elles ont besoin pour prospérer.