Un nouvel habillage pour les véhicules de police de la Ville de Saint-Eustache

C’est le 13 août dernier que le maire de la Ville de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, et le conseiller municipal, président de la Commission de la sécurité publique, M. Yves Roy, présentaient devant l’édifice de la mairie au 145, rue Saint-Louis, le nouvel habillage des véhicules du Service de police, lequel sera reproduit sur l’ensemble des véhicules de ce service, au fur et à mesure des remplacements ou de nouvelles acquisitions.

« À l’automne 2018, le conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache approuvait le projet de création de nouvelles identifications pour tous les types de véhicules municipaux afin de dynamiser l’image des services, d’assurer la cohérence graphique de l’ensemble de la flotte de machinerie, équipements et véhicules, tout en renforçant l’image institutionnelle de la Ville auprès de la population », a déclaré le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron.

« Ce projet a ainsi été mis sur pied dans le but d’uniformiser l’habillage des véhicules municipaux et de mettre celui-ci au goût du jour, puisque la Politique d’identification des véhicules de la Ville, en vigueur depuis 2004, était devenue désuète », a ajouté le président de la Commission de la sécurité publique, M. Yves Roy, conseiller municipal.

Pour ce faire, le Service des communications et le Service de police ont travaillé en étroite collaboration afin de bien identifier les besoins et les critères à respecter selon les services, la réglementation et les types de véhicules. Un appel d’offres a été lancé et la firme Jules Communications a été mandatée pour réaliser le cahier des normes pour l’habillage des véhicules de police et de tous les autres types de véhicules de la Ville de Saint-Eustache.

« Il fallait également, par souci de cohésion, que la nouvelle image des véhicules municipaux soit conforme et respecte le Guide des normes graphiques de l’identification visuelle de la Ville (logo et signature) », a précisé Mme Nicole Carignan-Lefebvre, conseillère municipale, présidente de la Commission des communications et des relations avec les citoyens.

Le véhicule présenté, le 13 août dernier, est le premier sur lequel a été réalisé le nouvel habillage. Les autres véhicules du Service de police et des autres services municipaux, de même que la machinerie et les équipements accessoires, revêtiront leurs nouveaux lettrages et couleurs lors de remplacements, de nouvelles acquisitions ou si ceux-ci ont besoin d’être repeints.