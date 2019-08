Richard Clerk est nommé directeur de l’hébergement de la nouvelle Résidence des Bâtisseurs Sainte-Adèle

Monsieur Richard Clerk, de Blainville, est officiellement devenu le premier directeur de l’hébergement de la nouvelle Résidence des Bâtisseurs Sainte-Adèle le 29 juillet dernier. Le directeur régional pour le Groupe Résidences des Bâtisseurs, monsieur Yves Boivin, a confirmé cette nomination au nom du président, monsieur Sébastien Gauthier, lors de l’inauguration du chantier du 14e complexe résidentiel de l’entreprise, le premier établi dans les Laurentides.

Diplômé en sciences économiques, monsieur Clerk détient une expérience de près de 34 ans au sein des Forces armées canadiennes où il a notamment assumé les fonctions de directeur des ressources humaines et de responsable du service protocolaire, honorifique et cérémonial. Il a aussi occupé le poste de directeur sectoriel pour le Groupe Réseau Sélection, gérant alors un portefeuille comportant trois résidences pour aînés et deux autres en développement. Il a également dirigé la Résidence Le Jardin des Sources, à Sainte-Thérèse, pour la même organisation.

Le président du Groupe Résidences des Bâtisseurs, monsieur Sébastien Gauthier, a souligné :

« Nous avions besoin d’une personne expérimentée pour assumer la fonction stratégique de directeur de l’hébergement du nouveau complexe de Sainte-Adèle. C’est un poste exigeant, qui demande à la fois connaissance du milieu et de la clientèle, écoute et empathie, disponibilité et rigueur. L’expertise et les qualités humaines de monsieur Clerk constituent un atout de taille dans la mise en œuvre de ce projet. »

Quant à lui, Richard Clerk précise : « C’est un défi stimulant dans la mesure où tout est à faire. Je me considère privilégié de bénéficier de la confiance des dirigeants du Groupe Résidences des Bâtisseurs pour mener à bien ce mandat essentiel. Je pourrai mettre mon expérience, mes capacités d’analyse, ma vision stratégique, mon efficacité et mon dévouement à contribution pour la réussite de ce projet. »