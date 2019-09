Début des travaux de remplacement de ponceau à Saint-Lin─Laurentides

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de nuit sur la route 335 débuteront en septembre, à Saint-Lin─Laurentides, pour une durée approximative d’une semaine. Ces travaux, qui consistent au remplacement d’un ponceau, auront lieu entre les rues Quintal et Industrielle et occasionneront la fermeture complète de la route.

L’horaire de cette fermeture est le suivant :

À compter de 21 h 30, le vendredi 6 septembre, jusqu’à 5 h 30, le lundi 9 septembre.

Un chemin de détour pour les automobilistes sera mis en place via les rues Lortie et Valérie. Un important débit de véhicules sur ces rues est donc à prévoir pour quelques jours. Les conducteurs de véhicules lourds devront quant à eux emprunter le chemin de détour mis en place via la route 158, l’autoroute 25, l’autoroute 640 et la route 337.

Par ailleurs, à compter du 9 septembre, la circulation s’effectuera en alternance sur la route 335, à raison d’une voie par direction, du lundi au jeudi, entre 21 h 30 et 5 h 30.

Il est à noter que ce chantier s’effectuera la nuit et pourrait occasionner du bruit. Le ministère est conscient des inconvénients causés par ces travaux, lesquels sont nécessaires afin d’assurer la fonctionnalité du réseau routier et remercie les usagers de leur compréhension. Cette entrave peut être modifiée ou annulée en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Lanaudière.