L’écocentre de Sainte-Anne-des-Plaines ouvre ses portes aux citoyens de Terrebonne!

Les Villes de Sainte-Anne-des-Plaines et de Terrebonne sont très heureuses de s’associer dans un partenariat permettant désormais aux citoyens de Terrebonne de faire usage de l’écocentre situé sur le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’offrir aux citoyens de Terrebonne résidant aux abords de Sainte-Anne-des-Plaines un accès de proximité à une installation de récupération de matières non visées par la collecte sélective, tout en partageant efficacement entre les deux villes les coûts et l’administration des infrastructures déjà existantes. Un partenariat gagnant pour tous !

Une nouvelle image pour l’écocentre

Dans la foulée de cette nouvelle entente, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a décidé de doter son écocentre d’une toute première identité visuelle ! L’écocentre encore très jeune (inauguré le 24 novembre 2018) fait donc officiellement le lancement de sa toute première image de marque.

Dans son logo, la forme de la flèche symbolisant l’infini nous rappelle que « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » et renvoi à l’écoresponsabilité de nos actions posées aujourd’hui et impactant l’avenir, et ce dans un cycle sans fin où nous prenons de la terre et redonnons à la terre. Quatre déclinaisons de ce logo, en de couleurs vives, rappellent les notions d’actualité et de proactivité en matière d’environnement. Le logo est une création de l’entreprise anneplainoise le P’tit Verrat Création.

L’écocentre gratuit pour tous les résidents!

Depuis la signature de l’entente de partenariat avec la Ville de Terrebonne, en septembre 2019, l’accès à l’écocentre de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est désormais gratuit pour tous les résidents. Cette décision répond à une volonté politique d’accroitre l’accessibilité à l’écocentre et d’ainsi encourager les gestes concrets posés en matière de développement durable. Quelques frais pour certains matériaux dont les pneus avec jantes, par exemple, resteront toutefois en vigueur.