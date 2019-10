Loisirs Laurentides lance une série de formations

Afin de mieux soutenir, outiller et accompagner les intervenants bénévoles et rémunérés de la région, Loisirs Laurentides offre à la population une série de formations et de conférences variées et à peu de frais.

Sous la thématique Parce que Loisirs Laurentides est là pour vous! l’organisme lance aujourd’hui des formations et conférences qui touchent l’activité physique, le sport, le plein air, l’animation, la gouvernance d’un organisme sans but lucratif, l’aménagement de parcs, la planification stratégique et la recherche de financement.

Ces rendez-vous sont l'occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres intervenants de la région puisque toutes les formations sont offertes dans les Laurentides. Le calendrier 2019-2020 est disponible sur le site Web de Loisirs Laurentides (sous l’onglet Formations).



Pour s’inscrire, communiquer avec Johanne Lefebvre par courriel: [email protected]