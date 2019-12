La commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles a retenu un cadre d'organisation pour 3 ans

Lors de sa séance tenue le 10 décembre, le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) a adopté le Cadre d’organisation scolaire 2020-2023, soit le document de référence concernant la répartition des élèves dans les écoles sur son territoire. La CSSMI suit l’évolution de sa clientèle de près et doit œuvrer avec une croissance de clientèle bien perceptible notamment au secondaire.

Ouverture de l'école primaire du secteur Domaine-Vert Nord pour la rentrée 2020

Cette nouvelle école comprendra quatre classes du préscolaire et 24 classes du niveau primaire. L'école, qui sera située au 17 050, rue Jacques-Cartier dans le secteur du Domaine-Vert Nord à Mirabel, accueillera environ 625 élèves d'ici trois ans. Son ouverture est prévue pour l’année scolaire 2020-2021.

Les élèves résidents de Mirabel qui évolueront dans cette école proviendront de l’école Notre-Dame-de- l’Assomption et de l’école de la Clairière. La continuité sera offerte aux élèves du 3e cycle en provenance de ces deux écoles, ce qui signifie que les élèves de 5e et 6e année pourront décider de poursuivre aux écoles qu’ils fréquentent en ce moment ou de se diriger vers la nouvelle école de Mirabel.

Il est déjà annoncé que les élèves de la nouvelle école iront par la suite vers l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau située à Boisbriand.

De plus, afin de contrôler le débordement de la clientèle à l’école Terre-Soleil, les élèves du secteur Domaine-Vert Sud seront maintenant desservis par l’école de la Clairière située à Boisbriand. Cependant, la continuité sera offerte aux élèves du 2e et du 3e cycle qui fréquentent actuellement l’école Terre-Soleil.

Travaux à la Polyvalente Sainte-Thérèse

Relativement aux travaux d’envergure planifiés à la Polyvalente Sainte-Thérèse (PST) sur une période de cinq ans, des mesures particulières sont nécessaires afin de contrôler temporairement la clientèle de l’école. Voici les propositions retenues :

Les élèves provenant des écoles Plateau Saint-Louis et de Fontainebleau auront le choix de se diriger vers l’école secondaire Lucille-Teasdale ou la PST (avec transport scolaire offert pour l’une ou l’autre des options);

Les élèves provenant de l’école Terre-Soleil auront le choix de se diriger vers l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau ou la PST (avec transport scolaire offert pour l’une ou l’autre des options);

Les élèves fréquentant actuellement l’école secondaire Hubert-Maisonneuve (en provenance de l’aire de desserte de l’école Alpha) pourront poursuivre leurs études secondaires vers l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau ou la PST (avec transport scolaire offert pour l’une ou l’autre des options).

Installation de modulaires à l’école secondaire Rive-Nord

Quant au débordement de clientèle à l’école secondaire Rive-Nord, il a été convenu d’augmenter la capacité d’accueil de cette dernière par l’installation de locaux modulaires.

Cette décision permettra d’accueillir la clientèle prévue à cette école au cours des prochaines années en attendant l’ouverture d’une école secondaire dans le secteur Est. À cet effet, le conseil des commissaires poursuivra ses démarches auprès du Ministère.

Une Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves applicable pour 2021-2022

Lors de cette même soirée, les commissaires ont aussi adopté la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans les établissements de la commission. Cette politique entrera en vigueur dès le processus d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 pour les élèves du primaire.

Puisque ce même processus a déjà été complété pour les élèves du secondaire, les critères de la politique adoptée le mardi soir seront effectifs pour l’année scolaire 2021-2022. Il est possible de consulter la politique dans la section Politiques et règlements du site internet de la CSSMI. Les plus récents critères d’admission des projets CSSMI sont inclus dans cette politique.

37 000 élèves en formation générale

Cette année, la CSSMI accueille près de 37 000 élèves en formation générale des jeunes. Les tendances de clientèle du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur démontrent une poursuite de la croissance qui pourrait dépasser les 4 % entre les années scolaires 2019-2020 et 2022-2023.

La démarche de consultation mise en place à la CSSMI débute tous les ans en février avec l’analyse des données en matière de clientèle scolaire et l’identification des enjeux prévus selon un plan triennal. Cette année, la période de consultation officielle a pris fin le 21 novembre dernier.

Tous les détails des résolutions adoptées sont accessibles sur le site internet de la commission scolaire.